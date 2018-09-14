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В Донецке начали разоружение "батальона Прилепина" - задержан "командир" (фото)

09:24, 14 сентября 2018
Война
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В "батальоне Прилепина" - разборки / фото WarGonzo

В Донецке боевики "ДНР" 13 сентября вечером оцепили квартал в районе гостиницы "Прага", где базируется террористический "батальон Захара Прилепина".

Об этом в своем Telegram-канале пишет пособник террористов Александр Жучковский. Он рассказал, что началось разоружение "батальона Прилепина".

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По словам Жучковского, был слышен взрыв и беспорядочная стрельба. "База окружена, никого из бойцов не выпускают, командир батальона Сергей Фомченков ("Фомич") задержан", – отметил пособник террористов.

Данную информацию в своем Telegram-канале подтвердил работающий в "ДНР" журналист Сергей Белоус. Якобы "батальон" вел переговоры о переходе в подчинение "народной милиции "ДНР". 

"Депутат парламента "ДНР" Владислав Бердичевский сообщил РБК, что были задержаны командир формирования "Фомич" и террорист с позывным "Араб". По словам Бердичевского, батальону было предложено перейти в структуру "МВД".

В свою очередь, Telegram-канал WarGonzo опубликовал фотографию, сделанную недалеко от "Праги", на которой видна группа вооруженных людей.

Стоит напомнить, что Прилепин был "заместителем командира" в этом террористическом формировании до июля 2018 года. 

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Теги: #Донецк#ДНР#Прилепин