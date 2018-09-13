Кремль не идет на военную агрессию в Азове из-за страха очень больших потерь – генерал

Дисбаланс сил на море ВСУ компенсируют за счет других видов вооруженных сил, отметил военный.

После оккупации Крыма и строительства Крымского моста россияне ограничили экономические возможности Украины в Азовском море.

Как пишет генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко в своем блоге на сайте «Апостроф», корабли высотой более 33 метров туда заходить уже не могут. Это притом, что ранее в украинские порты заходили суда высотой 38 метров и более.

«Остановки украинских и иностранных судов, следующих в украинские порты – давление со стороны россиян. Россияне увеличили количество военных кораблей в Азовском море до 40 единиц (которые перебросили из Каспийского моря - "Апостроф"), передали их "эфэсбэшникам", которые там выполняют функции пограничников. Речь идет о десантных кораблях, катерах, приспособленных к неглубокому Азовскому морю – то есть с осадкой 6-7 метров, а также артиллерийских и ракетных катерах. Некоторые из них оснащены ракетами "Калибр" - это российский вариант американских "Томагавк". Россия наносила удары этими ракетами с тех самых кораблей из Каспийского моря по Сирии. Теперь они в Азовском море...», – отмечает Романенко.

В связи с этим никаких иллюзий по поводу вероятности российской атаки в Азовском море не может быть, считает генерал. Возможности ВСУ, по его оценке, – скромнее. «Из шести артиллерийских катеров "Гюрза-М", которые украинские Вооруженные силы приняли на вооружение, два мы перевезли в район Азовского моря. Работаем над ракетными катерами, но для этого нужно время, средства и налаженное производство», – уточнил он.

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При этом такой дисбаланс сил ВСУ компенсируют за счет других видов вооруженных сил – Сухопутных войск и Воздушных сил, в которые подтягивают артиллерию, танки, системы залпового огня, отрабатывают стрельбу по морским целям. Так же проводят обучение по использованию вертолетов Ми-24, штурмовиков Су-25 и другой авиации. «Исходим из того, что имеется в наличии у Вооруженных сил Украины – силы концентрируют на случай, если россияне все-таки начнут боевые действия в районе Азовского моря», – пишет Романенко.

В то же время, он считает, что такой сценарий маловероятен, поскольку россиянам сейчас более выгодно использовать украинские выборы, а также возможности "пятой колонны" в Украине. «Для них это – более рациональный, эффективный и наименее затратный способ. Но, как всегда, Россия не может показать, предложить ничего существенного в социальной, экономической и других сферах, кроме военной. Поэтому они и применяют военные инструменты», – подчеркнул генерал.

«Конечно, потенциал Вооруженных сил Российской Федерации значительно мощнее, чем у наших Вооруженных сил. Но России известно, что она понесет очень большие потери в случае военной операции на Азовском море, и поэтому сейчас не идет на такой сценарий», – считает военный.

Он добавил, что после потерь, которые Украина понесла из-за аннексии Крыма и захвата корабельного состава Военно-морских сил, потенциал ВМФ, конечно, существенно уменьшился, и «этим надо заниматься». «Однако нужно работать над тем, чтобы противостоять широкому спектру угроз – и десантной операции, и пробитию сухопутного коридора в Крым. Хотя сейчас необходимость такого коридора для россиян снизилась из-за построения Крымского моста», – отметил он.