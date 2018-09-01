В "ДНР" рассказали об убившем Захарченко взрывном устройстве (видео)

Мощность взрывного устройства в настоящее время оценивается в 800 г в тротиловом эквиваленте.

Взрывное устройство, ставшее причиной гибели главы "ДНР" Александра Захарченко, находилось внутри кафе «Сепар».

Об этом заявил ​"замкомандующего оперативным командованием" «ДНР» Эдуард Басурин, сообщает «РИА Новости».

«Взрывное устройство находилось в кафе. Следственные органы сейчас разбираются. Выясняется, как и где. И после этого будет сделано официальные заявления», — сказал он.

Читайте такжеОпубликовано видео с места убийства Захарченко в Донецке

Ранее источник РБК в правительстве ДНР рассказал, что мощность взрывного устройства в настоящее время оценивается в 800 г в тротиловом эквиваленте.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 августа, стало известно о гибели главаря боевиков «ДНР» Захарченко - он получил смертельное ранение в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка, в котором на тот момент находился.

В Службе безопасности Украины подтвердили факт гибели Захарченко и высказали предположение, что его смерть может быть результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, прежде всего, связанных с распределением бизнеса, отобранного в течение 2014-2018 годов.

Кроме того, в СБУ не исключают причастности к убийству главаря боевиков и российских спецслужб, для которых достаточно одиозная фигура Захарченко могла стать лишней и мешать. В Министерстве иностранных дел РФ обвинили Украину в убийстве Захарченко и потребовали от Запада гарантировать проведение непредвзятого расследования убийства главаря «ДНР».

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Захарченко и пообещал оккупированному Донбассу поддержку после убийства главаря боевиков «ДНР».