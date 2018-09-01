В "ДНР" рассказали об убившем Захарченко взрывном устройстве (видео)
Взрывное устройство, ставшее причиной гибели главы "ДНР" Александра Захарченко, находилось внутри кафе «Сепар».
Об этом заявил "замкомандующего оперативным командованием" «ДНР» Эдуард Басурин, сообщает «РИА Новости».
«Взрывное устройство находилось в кафе. Следственные органы сейчас разбираются. Выясняется, как и где. И после этого будет сделано официальные заявления», — сказал он.
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Ранее источник РБК в правительстве ДНР рассказал, что мощность взрывного устройства в настоящее время оценивается в 800 г в тротиловом эквиваленте.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 августа, стало известно о гибели главаря боевиков «ДНР» Захарченко - он получил смертельное ранение в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка, в котором на тот момент находился.
В Службе безопасности Украины подтвердили факт гибели Захарченко и высказали предположение, что его смерть может быть результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, прежде всего, связанных с распределением бизнеса, отобранного в течение 2014-2018 годов.
Кроме того, в СБУ не исключают причастности к убийству главаря боевиков и российских спецслужб, для которых достаточно одиозная фигура Захарченко могла стать лишней и мешать. В Министерстве иностранных дел РФ обвинили Украину в убийстве Захарченко и потребовали от Запада гарантировать проведение непредвзятого расследования убийства главаря «ДНР».
Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Захарченко и пообещал оккупированному Донбассу поддержку после убийства главаря боевиков «ДНР».