Оккупанты активизировали подготовку подразделений, дислоцированных вдоль побережья Азовского моря - Минобороны

Также командование российских оккупационных войск интенсивно наращивает дополнительные резервы военного имущества в районах расположения соединений и частей так называемого 1 АК ВС РФ.

Оккупанты активизировали подготовку своих подразделений, дислоцированных вдоль побережья Азовского моря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.

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"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск интенсивно наращивает дополнительные резервы вооружения, военной техники, боеприпасов, горюче-смазочных материалов и другого военного имущества в районах расположения соединений и частей 1 АК ВС РФ. В то же время, под руководством российских военных советников и инструкторов в подразделениях 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск), дислоцированных вдоль побережья Азовского моря, под видом тренировок боевой готовности с выходом в места выполнения задач активизировалась подготовка десантных подразделений, в т.ч. предназначенных для ведения морских операций", - сообщил он.

Как сообщалось, россияне все активнее блокируют Азовское море пограничными кораблями, да еще и перегородили Керченский пролив мостом. В итоге грузопоток украинских портов падает, и региону грозят экономические проблемы.