Оккупанты активизировали подготовку подразделений, дислоцированных вдоль побережья Азовского моря - Минобороны
Оккупанты активизировали подготовку своих подразделений, дислоцированных вдоль побережья Азовского моря.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.
Читайте такжеЭкс-командующий ВМС Украины предупредил об опасности "наихудшего сценария" из-за действий РФ на Азове
"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск интенсивно наращивает дополнительные резервы вооружения, военной техники, боеприпасов, горюче-смазочных материалов и другого военного имущества в районах расположения соединений и частей 1 АК ВС РФ. В то же время, под руководством российских военных советников и инструкторов в подразделениях 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск), дислоцированных вдоль побережья Азовского моря, под видом тренировок боевой готовности с выходом в места выполнения задач активизировалась подготовка десантных подразделений, в т.ч. предназначенных для ведения морских операций", - сообщил он.
Как сообщалось, россияне все активнее блокируют Азовское море пограничными кораблями, да еще и перегородили Керченский пролив мостом. В итоге грузопоток украинских портов падает, и региону грозят экономические проблемы.