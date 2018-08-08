Генерал рассказал о последствиях, если Путин пойдет в новое наступление на Украину

На сегодняшний день можно утверждать, что реальной системной угрозы глобальных наступлений нет, отметил генерал.

Россия накапливает тяжелую военную технику на оккупированной территории Донбасса, чтобы оказывать давление на Украину. Таким образом Кремль пытается не допустить военных действий подразделений ВСУ по освобождению оккупированных территорий, контролируемых пророссийскими боевиками.

Если же Владимир Путин пойдет на новую военную агрессию против Украины, то НАТО разблокирует свой нейтралитет в отношении России и отправит в Украину свой военный контингент. Об этом "Апострофу" заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

"В первую очередь, Россия выбрала новую стратегию - это усиление своих позиций на западных границах. Поэтому на территории России и на территории Донецкой и Луганской областей, которая контролируется через боевиков, они наращивают свои военные части, свозят тяжелую технику - танки, гаубицы и ракетные комплексы. Технику ставят или у наших границ, или на территории Луганской и Донецкой областей", - рассказал он.

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Во-вторых, продолжит генерал, они проводят ротацию военных частей в плане обновления и развертывания частей, то есть увеличение количества, например, танков.

"С другой стороны, возникает вопрос, а не планируют ли они наступление: пробить коридор (в Крым) или захватить другую территорию? На сегодняшний день - и по нашим данным, и по данным наших западных партнеров (я только что вернулся из Лондона, а перед этим был в США) - те переговоры, которые были с Россией при участии Трампа, других западных партнеров и даже Китая свидетельствуют о том, что есть мощный сдерживающий фактор со стороны как НАТО, так и западных лидеров по недопущению возможных масштабных наступлений. Потому что если Путин на это пойдет, то ломается вся модель глобальной безопасности, и НАТО разблокирует свой нейтралитет, который сегодня условно сохраняет в военном формате в отношении России. В таком случае будут задействованы реальные силы НАТО, в частности танковые подразделения", - отметил Маломуж.

То есть, подчеркнул он, на сегодняшний день можно утверждать, что реальной системной угрозы глобальных наступлений нет.

"Но возможно локальное расширение зоны конфликтов или боевых операций. При этом угроза наступления со стороны Кремля постоянно существует, чтобы, во-первых, показывать нам свою силу, одновременно сдерживая наши операции по освобождению этих территорий", - считает экс-глава Службы внешней разведки Украины.

"Однако я знаю позицию руководителей стран НАТО: если Россия пойдет в наступление, то уже не будет такого сдерживания, как в период аннексии Крыма и захвата части Донбасса. То есть уже будет другая парадигма", - подытожил Маломуж.