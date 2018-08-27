В августе 2014 года Иловайск не имел для украинских сил стратегического значения – Муженко (видео)

Глава Генштаба рассказал о ситуации на фронте в августе 2014 года.

Муженко утверждает, что Иловайск не имел стратегического значения для сил АТО в 2014 году / УНИАН

В августе 2014 года Иловайск не имел для сил АТО особого стратегического значения, и необходимости взять и удерживать его любой ценой не было, заявил глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко.

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Соответствующее заявление он сделал в своем интервью для документального фильма о боях за Иловайск 2014 года. Отрывки интервью Муженко обнародовал в своем Facebook.

“Иловайск в июле имел определенный интерес для нас, как большая узловая станция и он в наших планах рассматривался как один из тактических эпизодов, тактических задач, которая решалась в ходе всей операции», - рассказал он.

По словам главы Генштаба, тогдашняя операция имела широкий размах – более 400 км по фронту.

«Иловайск, как населенный пункт – это была просто как одна из тактических задач всей операции. Какого-то стратегического значения он для нас не имел, особенно уже в августе месяце, когда мы контролировали Кутейниково. А Кутейниково предоставило нам возможность перерезать как раз железнодорожное сообщение с Россией - железнодорожную ветку, которая идет через Амвросиевку – Кутейниково на Иловайск, а потом на Макеевку и Донецк. То есть у нас не было такой необходимости ставить Иловайск, как некий стратегический центр, который необходимо было любой взять», - отметил Муженко.

По его словам, 19 августа силы АТО освободили Ясиноватую.

«Где-то после 23-24 часов 95-ю бригаду мы вывели на восстановление боеспособности потому, что мы имели для нее еще несколько задач, которые она должна была решать. Их должны был заменить подразделения Национальной гвардии, которые были введены тоже в Ясиноватую», - вспоминает он.

«На помощь этим подразделениям в дальнейшем должны были подойти подразделения 93-й отдельной механизированной бригады. Но до утра там должны были оставаться подразделения Национальной гвардии, которые могли удерживать контроль над Ясиноватой. С выходом 95-й бригады, подразделения Национальной гвардии покинули Ясиноватую и на утро мы обнаружили то, что Ясиноватая снова находится под контролем боевиков. Перед нами возник вопрос возвращения контроля над Ясиноватой, и возникло предложение, чтобы не связываться с Ясиноватой, а сосредоточить свои усилия на Иловайске», - продолжил Муженко.

В то же время, по его словам, и была создана группировка из подразделений и добровольческих батальонов МВД.

«От нас тогда была привлечена по их ходатайству (МВД) только механизированная группа – это техника 51-й бригады, частично техника ротно-тактической группы 17-й бригады. Потом там еще была сборная (группа) из 93-й бригады, которая подтягивалась по решению руководителя сектора “Б” генерала Хомчака. И управление должно было бы осуществляться ими. Но тогда генерал Хомчак проявил инициативу в плане того, что я хочу туда выехать, организовать взаимодействие», - рассказал он.

«Я кстати ему сказал, там достаточно полковника из вашего штаба для того, чтобы он поддерживал это взаимодействие. Ваша задача управлять подразделениями во всем секторе. Он попросился, что буквально выедет организует взаимодействие, посмотрит, там разберется в ситуации и вернется. Ну так случилось, что уже в период 20-21 августа завязались эти бои за Иловайск и он там так и остался и уже выходил непосредственно в ночь с 28 на 29 августа 14-го года», - подытожил Муженко.

Кроме того, глава Генштаба допустил, что некоторые политики и бизнесмены были заинтересованы в штурме Иловайска в 2014 году.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины 14 августа 2017 года обнародовала результаты расследования событий под Іловайськом в августе 2014 года. Согласно этим результатам, главным виновником Иловайской трагедии, в результате которой, только по официальным данным, погибли 366 украинских бойцов, является военное командование РФ.

Генпрокуратура сообщила, что материалы расследования военных преступлений в ходе событий под Иловайском переданы в офис Международного уголовного суда в Гааге. В ГПУ заявили, что в день самого масштабного вторжения в Украину в ночь на 24 августа 2014 года во время Иловайської трагедии оккупационные силы вооруженных сил РФ составляли 3,5 тыс. лиц.

Также, по мнению следователей, среди других факторов трагедии – дезертирство, развал армии во времена экс-президента Виктора Януковича и отдельные ошибки украинского военного руководства. Генштаб ВСУ уверяет, что приложит все усилия для наказания организаторов и исполнителей Иловайской трагедии.