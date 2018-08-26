Сутки на Донбассе: боевики безуспешно били по украинским позициям из минометов и понесли потери

Несмотря на вражеские обстрелы, за минувшие сутки потерь среди украинских защитников допущено не было.

В течение минувших суток, 25 августа, боевики российско-оккупационных войск 33 раза открывали огонь по позициям Объединенных сил, в том числе 7 раз - из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, враги вели прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Противник осуществлял обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Луганское, Зайцево, Южное, Шумы, Зализное, Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка, Новотроицкое, Гранитное, Чермалык, Гнутово, Павлополь, Лебединское, Водяное и Широкино.

На Луганском направлении в районе населенного пункта Крымское, на Светлодарском – у Луганского, на Горловском направлении в районах населенных пунктов Зайцево и Южное, и на Донецком направлении – вблизи Авдеевки боевики применяли минометы. Военнослужащие Объединенных сил отразили атаку врага и остались на своих позициях.

В течение минувших суток потерь среди украинских защитников допущено не было. В то же время, по данным разведки, за минувшие сутки 1 оккупант уничтожен, еще 3 получили ранения.

Ранее в Донецкой области объявили о подозрении четырем боевикам.