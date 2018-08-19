ООН призывает защитить гражданское население Донбасса

По данным ООН, на пятый год кризиса на востоке Украины более 3 тыс. гражданских лиц погибли и более 9 тыс. - получили ранения.

Организация Объединенных Наций призывает немедленно принять меры для защиты гражданских лиц Украины, страдающих в результате активных боевых действий на Донбассе.

Об этом говорится в заявлении по случаю 10-го Всемирного дня гуманитарной помощи, обнародованном на сайте Представительства ООН в Украине.

«Я глубоко обеспокоена тем, что миллионы украинских мужчин, женщин и детей, живущих около 450-километровой линии соприкосновения, сталкиваются с угрозой обстрелов и снайперского огня и рисками, связанными с большим количеством мин и боеприпасов, которые не разорвались», - отметила координатор системы ООН в Украине и координатор по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани.

«Я прошу международное сообщество увеличить поддержку ради расширения мероприятий, направленных на облегчение страданий гражданского населения Украины, которое страдает в результате этого кризиса, независимо от места их проживания в международно признанных границах Украины, и еще раз призываю полностью соблюдать требования международного гуманитарного права», - подчеркнула она.

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По данным ООН, на пятый год войны на востоке Украины более 3 тыс. гражданских лиц - мужчин, женщин и детей - погибли и более 9 тыс. - получили ранения. Более 3,4 млн человек сталкиваются с трудностями с получением продуктов питания, доступа к воде, жилья, медицинских услуг и образования. Только за первое полугодие 2018 года более 600 тыс. граждан во всех пострадавших районах Украины получили жизненно необходимую гуманитарную помощь.

Лубрани отметила, что требуется немедленное увеличение финансирования для того, чтобы гуманитарные потребности на востоке Украины были полностью удовлетворены. «У меня вызывает беспокойство, что финансирование гуманитарного реагирования обеспечено менее чем на треть от необходимой суммы», - отметила она.

«Призываю государства-члены продемонстрировать свою солидарность с людьми в Украине и поддержать наши неустанные усилия», - добавила Лубрани.