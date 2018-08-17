Оккупанты наращивают боевые возможности своих передовых подразделений - разведка

Боевики перемещают в районы передовых позиций дополнительные запасы оружия и боеприпасов.

Оккупанты наращивают боевые возможности своих передовых подразделений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал пресс-секретарь Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, ссылаясь на информацию Главного управления разведки Минобороны.

Читайте также"Пули пролетели над головами": патруль СММ ОБСЕ попал под обстрел на Донбассе

Так, согласно информации разведки, российское оккупационное командование наращивает боевые возможности передовых подразделений путем перемещения в районы передовых позиций дополнительных запасов оружия и боеприпасов.

«Вместе с тем нахождение на территории передовых подразделений оккупантов внештатного вооружения и избыточного количества боеприпасов приводит к снижению уровня мер безопасности. 13 августа на складе ракетно-артиллерийского вооружения одного из передовых подразделений российско-оккупационных войск произошел пожар и взрыв боеприпасов», - рассказал пресс-секретарь МО.

По его словам, в результате пожара ранения и ожоги различной тяжести получили так называемые военнослужащие рабочей команды и подразделения охраны. Кроме того, огонь уничтожил пять автомобилей, груженных стрелковым оружием, боеприпасами и имуществом.

Как сообщал УНИАН, "Третья сила" подбила танк боевиков на Донбассе.