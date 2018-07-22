На Донбассе боевики 15 раз обстреляли военных

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой.

На протяжении минувших суток, 21 июля, боевики 15 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе 2 раза из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает операция Объединенных сил в Facebook. "Российские оккупационные войска вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Причепиловки, Майорска, Авдеевки, Песок, Красногоровки, Лебединского, Павлополя, Талаковки и Широкино. Наряду с этим, противник в районах Лебединского и Талаковки применил 82-мм минометы. Своими провокационными действиями оккупанты пытались заставить военнослужащих Объединенных сил открыть огонь в ответ, чтобы в дальнейшем обвинить Украину в несоблюдении объявленного перемирия", - говорится в сообщении.

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В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 5 раз открывали огонь по позициям украинских защитников возле Крымского, Талаковки, Водяного, Широкино и Гнутово.

Ранее сообщалось, что на Донетчине восстанавливают поврежденные в результате обстрелов боевиков ЛЭП.