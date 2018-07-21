На Харьковщине СБУ задержала диверсанта «ДНР» (фото)

Все действия диверсанта координировали кураторы и утверждали с помощью мобильного мессенджера.

На Харьковщине сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины разоблачили и задержали диверсанта самопровозглашенной «ДНР».

Сообщается, что житель временно оккупированного Донецка, который в последнее время находится на территории Харьковской области, был завербован представителями так называемого «министерства государственной безопасности ДНР» для совершения диверсии на железной дороге.

Задержанный с помощью реактивного противотанкового гранатомета должен был взорвать грузовой поезд, который перевозил горюче-смазочные материалы и другие материальные ценности для нужд Вооруженных Сил Украины в зоне проведения операции Объединенных сил. Все действия диверсанта координировали кураторы и утверждали с помощью мобильного мессенджера.

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Правоохранители также установили, что с 2002 года мужчина отбывал в исправительной колонии четырнадцатилетний срок лишения свободы за совершенное им по предварительному сговору с группой лиц умышленного убийства человека.

По данным СБУ, мужчину задержали возле железнодорожной станции «Основа» в Харькове во время попытки совершить выстрел из гранатомета в грузовой поезд. У злоумышленника изъяли гранатомет РПГ-22 и четыре боевые гранаты Ф-1 и РГД-5 с запалами.

Начато уголовное производство по признакам ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия). Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрания в отношении него судом меры пресечения в виде содержания под стражей.