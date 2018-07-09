"Специфика не моя": российский писатель-террорист бежит из "ДНР"

По словам террориста, с поста он ушел с июля.

Воюющий на стороне террористов российский писатель Захар Прилепин заявил, что уходит с "поста" "замкомандира батальона армии" "ДНР".

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"Этим летом наш батальон перешёл из состава полка спецназначения в ведомство ракетных войск; теперь мы — ракетчики. Специфика, прямо скажем, не моя", - рассказал он в интервью ресурсам террористов.

Также боевик заявил, что "наступления на Донбассе не будет". "В России у меня за два года донбасской службы накопилась уйма зависших и не решаемых дел, в этом июле я ухожу с поста заместителя командира батальона", — сообщил Прилепин.

Ранее пособник террористов Александр Жучковский сообщал, что российский писатель Захар Прилепин, воевавший на стороне "ДНР", покинул оккупированный Донбасс.

Он отметил, что так называемая карьера Прилепина якобы закончилась из-за провала псевдопроекта "Малороссия".