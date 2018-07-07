"Наш Ким Чен Ын": жители оккупированного Донецка рассказали о культе личности главаря "ДНР"

Имя террориста Александра Захарченко появилось в списке почетных граждан Донецка, рядом с именем легендарного олимпийского чемпиона Сергея Бубки.

На оккупированном Донбассе создают культ личности главаря так называемой "Донецкой народной республики" ("ДНР") Александра Захарченко.

"Захарченко если и критикуют, то только в интернете под чужими никами. А на словах его любят, называют папой. Портреты его висят в школах над досками, в учреждениях разных, даже в Жэке однажды видела", - рассказала дончанка Светлана, сообщает «Апостроф».

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Отмечается, что Захарченко имеет склонность делать фетиш из своего изображения: в марте в соцсетях высмеяли местный донецкий флешмоб, когда на стадион "Олимпийский" согнали бюджетников, чтобы выложить на трибунах гигантский портрет "бати" к годовщине фейкового референдума. "Наш Ким Чен Ын", - шутили пользователи соцсетей.

Кроме того, имя Захарченко появилось в списке почетных граждан Донецка, рядом с именем легендарного олимпийского чемпиона Сергея Бубки.

По словам местных жителей, не забывает Захарченко и о боевых товарищах, подогревая институт культа личности. Когда кто-то из лидеров боевиков в прямом смысле сгорает на работе или взрывается в лифте, то оперный театр Донецка на один день превращается в импровизированный морг, куда тысячами стекаются скорбящие горожане. Правда, не совсем по своей воле.

"Хочешь не хочешь, а идти нужно. Когда хоронили Гиви, уроки отменили и явку всего педсостава сделали обязательной, под роспись на месте. Младшие классы не трогали, а старшеклассников убедительно попросили прийти на похороны, иначе - прогул в журнал, хотя это по сути уже был нерабочий день", - рассказал учитель труда одной из донецких школ Евгений.