Хлебное "перемирие" на Донбассе: один украинский военный ранен, боевики понесли потери

Противник 26 раз прибег к применению огня по украинским позициям.

На протяжении прошлых суток, 5 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Российские оккупационные войска продолжили по всей линии соприкосновения нарушать установленное перемирие.

Враг вел огонь с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных участках использовал БМП. Запрещенное Минскими договоренностями оружие не применялось, говорится в сообщении пресс-центра ООС.

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На Луганском направлении в районе населенного пункта Крымское враг применял гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В очередной раз российские наемники совершили провокацию в районе разведения сторон в населенном пункте Станица Луганская, открыв огонь из стрелкового оружия.

На Светлодарском направлении противник открывал прицельный огонь из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенных пунктов Светлодарск и Новолуганское. Один военнослужащий ранен.

На Горловском и Донецком направлениях враг обнаружил незначительную активность, используя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Под обстрелы противника попали позиции в районе Южного и Авдеевки.

Неспокойно было на Мариупольском направлении, где уже в который раз наблюдается большое количество вражеских провокаций. В районе населенных пунктов Широкино, Талаковка, Водяное российские наемники открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия, пытаясь заставить наших защитников открыть огонь в ответ.

Кроме того, в течение текущих суток три раза открывался огонь по украинским позициям. За 6 июля потерь среди защитников Украины нет.

"По уточненным данным разведки, за прошедшие сутки враг потерял одного оккупанта", - говорится в сообщении ООС.

Как сообщалось, в Днепр вертолетом эвакуировали военнослужащего, получившего многочисленные осколочные ранения.