Член регионального парламента Берлина предложил оккупантам провести в Донецке "Октоберфест" - ИС

11:10, 05 июля 2018
Война
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"Октоберфест" хотят провести в оккупированном Донецке / rnbo.gov.ua

Член регионального парламента Берлина от партии "Альтернатива для Германии" Гуннар Линдеманн предложил оккупантам провести в Донецке пивной фестиваль.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.

"Член регионального парламента Берлина от партии "Альтернатива для Германии" Гуннар Линдеманн обратился к т.н. "и.о. министра иностранных дел ДНР" Н.Никоноровой с предложением по организации в первой половине октября пивного фестиваля "Октоберфест" во временно оккупированном Донецке", - заявил Тымчук.

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Теги: #Донецк#фестиваль