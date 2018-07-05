Член регионального парламента Берлина предложил оккупантам провести в Донецке "Октоберфест" - ИС
11:10, 05 июля 2018Война
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Линдеманн предлагает провести пивной фестиваль в октябре.
"Октоберфест" хотят провести в оккупированном Донецке / rnbo.gov.ua
Член регионального парламента Берлина от партии "Альтернатива для Германии" Гуннар Линдеманн предложил оккупантам провести в Донецке пивной фестиваль.
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Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.
"Член регионального парламента Берлина от партии "Альтернатива для Германии" Гуннар Линдеманн обратился к т.н. "и.о. министра иностранных дел ДНР" Н.Никоноровой с предложением по организации в первой половине октября пивного фестиваля "Октоберфест" во временно оккупированном Донецке", - заявил Тымчук.
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