Боевики целенаправленно сжигают населенные пункты, которые не могут удержать – ВСУ (фото)

В освобожденном украинскими военными Южном Донецкой области террористы уничтожили целые улицы.

Боевики российско-оккупационных войск сознательно разрушают и уничтожают населенные пункты над которыми теряют свой контроль, сообщает Оперативное командование Сухопутных войск ВСУ «Север».

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В Facebook ОК «Север» отмечается, что населенный пункт Южное (Донецкая область) был занят украинскими военными без боев и должен был получить шанс на полное восстановление цивилизованной жизни. Тем не менее, оккупанты начали его целенаправленное разрушение и создание условий для полного выезда его жителей.

Дома поселка ежедневно подвергались обстрелам. Их поджигали осветительными минами и снарядами, а также трассирующими пулями.

«Уничтожены целые улицы. В такую жаркую погоду, которая стоит сейчас, переброска огня с дома на дом идет почти мгновенно. Военные, которые обороняют поселок, не успевают спасать дома от постоянных поджогов со стороны российских оккупантов», – отмечается в сообщении.

В командовании отмечают, что отсутствие гарантий от ОРДО на безопасную работу пожарных расчетов и спасателей делает невозможным сохранение инфраструктуры и гражданских зданий. Более того, любой транспорт, двигающийся в сторону поселка, или в обратном направлении, подвергается обстрелам.

«Данная тенденция, посеять панику среди местных жителей, возникла далеко не вчера. Оккупанты намеренно разрушают гражданскую инфраструктуру и обстреливают мирные жилые кварталы, чтобы деморализовать гражданское население и подорвать доверие к военному руководству при этом, постоянно транслируя зомбо-картинку и искусственный месседж - "Если бы здесь не было украинских военных – по вам бы не стреляли", – отмечается в сообщении.

В командовании пришли к выводу, что российские оккупанты и их «прихвостни» не собираются восстанавливать мирную жизнь в зоне конфликта и им безразлична дальнейшая судьба тех, кого они оставили без крова.

Накануне сообщалось, что на Луганщине оккупанты захватили частный дом и стреляли в местных жителей, которые пытались протестовать против их действий.