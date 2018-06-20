"Жалкое прозябание и ожидание подачек": Тымчук объяснил, как живет оккупированный Донбасс

Уже сегодня содержание оккупированной части Донбасса обходится России в ощутимую копейку, отметил координатор группы "ИС".

Оккупированный боевиками незаконных вооруженных формирований Донецк ожидает печальное будущее.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп Дмитрий Тымчук.

По его словам, оккупированному Донбассу не стоит надеяться на процветание в ближайшее время.

Читайте такжеКремль попал в "тупик": Тымчук назвал два сценария действий оккупантов на Донбассе во время ЧМ-2018

"По той тенденции, которую мы видим, - это жалкое прозябание и ожидание подачек со стороны Москвы. Возможно также существование каких-то коррупционных схем, как в Приднестровье. Кроме того, уже сегодня содержание этой территории обходится России в ощутимую копейку, но, опять же, нужно смотреть на цены на энергоносители", - сказал он.

Эксперт уточнил, что траты России на Донбасс в 2014-2015 годах не были особо ощутимыми, после сыграли свою роль санкции и падение цен на нефть.

"Сейчас мы снова видим рост цен на нефть. И нужно понимать, что в течение месяца Россия будет получать новые финансовые поступления. Соответственно, как ни странно, нужно связывать одно с другим", - добавил Тымчук.

Он отметил, что, если цены на нефть рухнут до уровня, который был перед развалом Советского Союза, и сохранятся надолго при условии продолжения санкций, у России каждая копейка будет на счету.

"Но я бы не делал на это ставку, потому что это как сидеть у берега реки, ожидая, когда проплывет труп врага. Это абсолютно тупиковый вариант, мы должны работать над другими форматами возвращения этой территории под свой контроль", - подчеркнул эксперт.

Тымчук напомнил, что сейчас идут дискуссии относительно введения миротворческой миссии на Донбасс, но неизвестно, чем они закончатся и насколько Киеву при поддержке западных стран (в первую очередь США) удастся реализовать свое видение этой операции. Так, речь идет прежде всего о взятии под контроль неконтролируемого участка российско-украинской границы, о контроле миротворцами всей оккупированной территории Донбасса.

"Опять-таки, сегодня никто не представит вам финансовых расчетов по этой операции, потому что играют роль множество факторов, например, в каком виде будет эта операция. Если это будет московский вариант, то мы все понимаем, что это будет только иллюзия миротворческой операции, ведь по сути это сценарий замораживания конфликта. Существует много разных факторов, и я бы не рассчитывал на то, что завтра Россия плюнет и скажет: "Да идите вы к черту, господа сепаратисты", - подытожил он.