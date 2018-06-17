США обвинили Россию в запугивании наблюдателей ОБСЕ на Донбассе

В Госдепе США подчеркнули, что Россия должна прекратить свое "плохое поведение".

В Госдепе обвинили РФ в запугивании наблюдателей СММ ОБСЕ: российские боевики стреляли в их направлении.

На Донбассе подконтрольные России боевики стреляли в сотрудников специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, чтобы запугать их. Об этом в своем Twitter написала представитель Госдепартамента США Хизер Ноерт.

«Наблюдатели ОБСЕ рискуют своей жизнью, чтобы защитить мирных жителей. Россия должна прекратить свое плохое поведение, прежде чем еще больше сотрудников СММ будут убиты или вынуждены покинуть Украину», — отметила Ноєрт.

Читайте такжеРоссийско-оккупационные войска с полуночи 13 раз нарушали режим тишины – штаб ООС

Напомним, согласно сообщению ОБСЕ, 14 июня шестеро наблюдателей на двух бронетранспортерах остановились в районе села Пикузы неподалеку от Мариуполя, чтобы исследовать «свежие следы, которые, вероятно, оставил боевой автомобиль».

«Один из участников миссии вышел из своей машины, после чего весь патруль услышал две коротких очереди стрельбы», — рассказали в ОБСЕ.

Потом наблюдатели увидели «двух мужчин в военной одежде», в руках у одного из которых был автомат Калашникова.

Сначала он стрелял в направлении сотрудников ОБСЕ, а потом выстрелил в воздух. В ОБСЕ выразили уверенность, что неизвестные мужчины стреляли в наблюдателей, чтобы «предупредить и заставить покинуть этот район».