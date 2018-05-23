С погибшим в бою с вражеской ДРГ на окраине Южного военным простятся в Киеве (фото)

С погибшим воином 24-й ОМБр Вячеславом Куцмаем простятся 25 мая в Киеве.

Военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады Вячеслав Куцмай (позывной "Цинк") погиб 21 мая, в 5.00, в ходе боестолкновения с вражеской ДРГ в окрестностях поселка городского типа Южное (поселок Чигири).

В пятницу, 25 мая, в 10.00 на Михайловской площади Киева начнется прощание с Куцмаем, сообщает Цензор.НЕТ.

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После церемонии прощания в Михайловском соборе в 11.00 состоится церемония отпевания. Похоронят военнослужащего на Лукьяновском кладбище Киева ориентировочно в 12.30.

Вячеслав Куцмай родился 07.11.1986 года в Киеве. С 2014 года служил во взводе спецназначения БСН НГУ "Донбасс", прошел бои за Иловайск, где попал в плен. Был освобожден в декабре 2014 года и вернулся в ряды батальона. В октябре 2016-го с собратьями перешел в 16-й отдельный мотопехотный батальон 58-й ОМБр, участвовал в блокаде торговли с ОРДЛО, в дальнейшем служил в разведвзводе 3-го мехбата 72-й ОМБр, а после вывода бригады с фронта - в 24-й ОМБр.

Как сообщал пресс-центр ООС, 21 мая во время боестолкновения на окраине Южного от огня противника погибли двое украинских военных. Один из них – командир противодиверсионной группы Андрей Маслов.

"Осколочные ранения получили 4 военнослужащих, которые сейчас находятся в госпитале, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь", - добавили в ООС.