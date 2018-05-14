В Авдеевке спасая жизнь раненого бойца погиб военный медик 95-й бригады

Погибший медик после окончания медицинского колледжа проходил службу в 95-й десантно-штурмовой бригаде.

В ночь на 13 мая во время выполнения военных обязанностей в зоне проведения Операции объединенных сил погиб уроженец с. Николаевка Полтавской области Олег Бокач.

Читайте такжеБоевики применили против ВСУ новейшие реактивные снаряды

Как пишет полтавское издание Эхо, Бокач погиб в Авдеевке во время обстрела, ему было 23 года.

Отмечается, что после окончания медицинского колледжа Олег Бокач пошел служить по контракту в Вооруженные силы Украины. Проходил службу в 95-й десантно-штурмовой бригаде.

"Сегодня (13 мая - ред.) их позиции обстреляли боевики. Олег хотел вытащить раненого военного из зоны обстрела, но в него попал осколок снаряда", - говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что 11 мая российско-оккупационные войска 50 раз нарушали Минские договоренности, из них 19 раз с применением тяжелого вооружения. Во время боевых действий три наших защитника были ранены и эвакуированы в госпиталь.