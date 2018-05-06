Украинские военные хотят изучить настроения жителей юга РФ и оккупированного Крыма

Военных, в частности, интересует, насколько жители Южного федерального округа довольны действующей российской властью.

Вооруженные силы Украины решили провести социологическое исследование настроений населения юга Российской Федерации и Крымского полуострова.

Как сообщает «Главред», соответствующий тендер был открыт ВСУ на платформе госзакупок Prozorro.

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Отмечается, что под кодом воинской части А4398, выступающей заказчиком тендера, работает 72-й головной Центр информационно-психологических операций сил специальных операций Украины.

Стоимость заказа составляет 1,6 млн грн (более 3,8 млн руб. по действующему курсу). Он должен быть выполнен в течение 105 дней после заключения договора.

Украинских военных, в частности, интересует, насколько жители Южного федерального округа довольны действующей властью, их материальное положение и степень влияния на социально-политическую обстановку в регионе. Исследователи, кроме того, должны определить эффективность различных информационных каналов в работе с разными социальными группами.

Исследование должно пройти в пяти регионах России: Адыгее, Калмыкии, Краснодарском крае, Ростовской области и в аннексированном Крыму.

Исполнитель тендера должен провести не менее 20 дискуссий в фокус-группах и 2000 личных (face-to-face) интервью на дому у респондентов. На основе собранных материалов необходимо сформировать аналитический отчет.

В ходе опросов необходимо выявить базовые социокультурные модели и ценностные установки ключевых целевых групп, сформировать перечень актуальных для этих групп тем. Определить социально-демографический портрет (пол, возраст, национальность, образование, религиозная принадлежность, профессия, материальное положение, семейный статус, место проживания и т. п.) основных целевых групп, а также показать их географическое распределение.

Работы должны быть выполнены с 15 июня по 1 октября 2018 года.

Как сообщалось накануне, на акциях протеста "Он нам не царь" по всей России, приуроченных к инаугурации Владимира Путина, были задержаны более тисячи человек.