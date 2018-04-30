Порошенко заявил, что АТО может быть возобновлена в любой момент
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Антитеррористическая операция может быть возобновлена в любое время в случае возникновения террористических угроз на освобожденных территориях.
Об этом глава государства сказал во время совещания с руководителями силовых ведомств Украины.
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«АТО закончена», - заявил он.
При этом президент поручил первому заместителю председателя Службы безопасности Украины - руководителю Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины Виталию Маликову организовать вывод из района проведения операции Объединенных сил оперативного состава штаба АТО, а также сил и средств, которые не вошли в состав Объединенных сил.
«Хочу отдельно подчеркнуть, что завершение режима широкомасштабной антитеррористической операции не лишает нас возможности объявления АТО в любое время, если возникает террористическая угроза на освобожденных территориях», - подчеркнул Порошенко.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 апреля, формат АТО сменился операцией Объединенных сил.