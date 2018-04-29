Ситуация на Донбассе: боевики с начала суток 12 раз обстреляли военных

Потерь в рядах украинских военных нет, подчеркнули в пресс-службе Минобороны.

С начала суток враг 12 раз обстрелял опорные пункты защитников Украины, потерь в рядах украинских военных нет.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Максим Праута.

«С полуночи по состоянию на 9 утра противник совершил 12 прицельных обстрелов наших опорных пунктов. Один из этих обстрелов произошел на Луганском направлении. Здесь после полуночи наши позиции в районе Причепиловки в течение 30 минут враг обстреливал из артиллерии калибра 122-мм, в сторону наших военных выпущено три снаряда. Остальные 11 прицельных обстрелов зафиксированы на Донецком направлении. Противник применял гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Трижды под обстрел попадали защитники Красногоровки, по два раза были обстреляны позиции ВСУ вблизи Водяного, Авдеевки и шахты Бутовка, по одному обстрелу зафиксировано в районе Широкино и Марьянки», - отметил Праута.

Пресс-секретарь также заметил, что со стороны подразделений ВСУ ответный огонь открывался 7 раз.