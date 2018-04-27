Стало известно, куда направлялась колонна российской военной техники в начале апреля (фото, видео)

Подчеркивается, что видео было снято не на границе, а техника не входила в Украину.

8 апреля корреспондентка Voice of America Фатима Тлис поделилась в сети видео, на котором якобы "российские танки заходят в Украину" в Ростовской области. Она не уточнила, где было снято видео, однако указала, что эта деревня находится у российско-украинской границы, а видео было снято недавно.

На видео присутствуют несколько российских БМП-3 (боевых машин пехоты советских времен), которые припаркованы на грунтовой дороге, пишет Bellingcat, ссылаясь на DFRLab.

Russian tanks passing into #Ukraine - this video taken yesterday, April 7, in a village in Rostov region next to the border between the two countries. Locals say this was a second convoy. pic.twitter.com/2fNczgeWC2 — Fatima Tlis (@fatimatlis) April 8, 2018

Вскоре после того, как Тлис опубликовала это видео, она указала место съемки: приграничная деревня Петровка.

Russian tanks passing into #Ukraine - this video taken yesterday, April 7, in a village in Rostov region next to the border between the two countries. Locals say this was a second convoy. pic.twitter.com/2fNczgeWC2 — Fatima Tlis (@fatimatlis) April 8, 2018

Пользователь Твиттера @obretix геолоцировал видео в деревне Петровка Ростовской области, подтвердив информацию Тлис.

Сравнив крыши, наблюдаемые на видео, со спутниковыми снимками, мы подтвердили геолокацию: видео было действительно снято в этой деревне, а камера была направлена на юг.

Хотя в исходном твите говорится, что на видео «танки заходят в Украину», это далеко не так: это видео было снято почти в 40 километрах от границы с Украиной.

Видео было снято скорее ближе к Кузьминскому полигону — крупнейшему российскому военному лагерю поблизости от украинской границы.

"Видео от 8 апреля с российскими БМП-3 вызвало панику и ожидания эскалации российских действий на Донбассе, несмотря на Пасхальное перемирие. Здесь бороться с паникой нам помогла геолокация. Мы установили, что видео было снято не на границе, а техника не входила в Украину. Сопоставив это видео с другим видео колонны БМП-3 в Ростовской области, мы установили, что эта колонна двигалась, вероятнее всего, туда же, куда направляется большая часть военной техники в этом районе, а именно на Кузьминский полигон. При этом Кузьминка далеко не всегда становится конечным пунктом для российской военной техники, поскольку в 2014 и 2015 годах мы наблюдали массовый заход российских войск в Украину из этого района", - подытожили в DFRLab.

Ранее в сети показали колонну российской военной техники, которая двигалась по Новочеркасску Ростовской области.