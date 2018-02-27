В России у границы с Украиной заметили колонну военной техники (видео)

09:59, 27 февраля 2018
Война
6402
Колонна двигалась Новочеркасском / Скриншот

Читайте такжеБоевики в Луганске не пустили миссию ОБСЕ к машинам путинского "гумконвоя"Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Facebook блоггер Daniel Rodriguez.

"Россия, Новочеркасск, 45 км к границе Украины и оккупированных РФ территорий, колонна военной техники. Напоминаю, штаб террористических анклавов расположен именно в этом городе", - говорится в его сообщении.

Как сообщали СМИ, в декабре 2017 года на улицах оккупированного города Симферополя заметили передвижение российской военной техники.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #колонна военной техники#техника в Новочеркасске