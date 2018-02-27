В России у границы с Украиной заметили колонну военной техники (видео)
09:59, 27 февраля 2018Война
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Блогер отметил, что штаб террористических анклавов расположен именно в Новочеркасске.
Колонна двигалась по Новочеркасску / Скриншот
В сети показали колонну российской военной техники, которая двигалась по Новочеркасску Ростовской области.
Читайте такжеБоевики в Луганске не пустили миссию ОБСЕ к машинам путинского "гумконвоя"Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Facebook блоггер Daniel Rodriguez.
"Россия, Новочеркасск, 45 км к границе Украины и оккупированных РФ территорий, колонна военной техники. Напоминаю, штаб террористических анклавов расположен именно в этом городе", - говорится в его сообщении.
Как сообщали СМИ, в декабре 2017 года на улицах оккупированного города Симферополя заметили передвижение российской военной техники.
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