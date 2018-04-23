Штаб АТО предупредил о вероятном осуществлении боевиками терактов на предприятиях Донбасса

В то же время подконтрольные боевикам СМИ распространяют "страшилки" о якобы подготовке Вооруженными силами Украины провокаций.

Разведка штаба Антитеррористической операции не исключает вероятности осуществления подконтрольными России боевиками терактов на объектах критической инфраструктуры Донбасса.

Как говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook, с целью запугивания подконтрольные боевикам СМИ продолжают информационные вбросы, для которых очень часто используются "самые невероятные поводы, лишенные логики и здравого смысла".

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"На этот раз так называемое "министерство госбезопасности ЛНР" обвинило украинское командование ОТГ "Луганск" в подготовке диверсии на одном из складов хранения взрывоопасных веществ ООО" Научно-производственное предприятие "Заря", в Рубежном. Согласно "страшилке", диверсия запланирована на время визита в район проведения АТО президента Украины Петра Порошенко и может стать дополнительным поводом для введения миротворческой миссии на Донбасс", - говорится в сообщении.

Истинные мотивы таких сообщений понятны, отметили в штабе АТО. "Российско-оккупационные администрации в любой способ стремятся создать в обществе дополнительное напряжение и сформировать негативное отношение к вопросу ввода миротворческой миссии на Донбасс", - объясняют в штабе.

Также целью таких информационных вбросов является дискредитация сил Антитеррористической операции в глазах международного сообщества и формирование негативного имиджа Вооруженных сил Украины, отметили в штабе АТО.

Вместе с тем, говорится в сообщении, разведка штаба АТО не исключает вероятности подготовки и проведения таких терактов именно боевиками российско-оккупационных войск. Несмотря на это, штаб призывает руководство предприятий принять меры по усилению мер безопасности и охраны.

Пресс-центр штаба АТО отмечает, что украинская сторона заинтересована в стабильной работе объектов критической инфраструктуры Донбасса. Силы Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей продолжают неуклонно соблюдать Минские договоренности по всей линии разграничения сторон, отметили в штабе.