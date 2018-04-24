В Днепре спасают трех раненых на Донбассе украинских военных

Один из них попал под обстрел в Зайцевом, еще двое подорвались на боеприпасе в Гранитном.

В больницах Днепра медики борются за жизнь троих украинских защитников, которых сегодня ночью с многочисленными ранениями доставили из зоны АТО.

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Один из них попал под обстрел в Зайцевому и сейчас - в военном госпитале. Еще двое подорвались на боеприпасе в Гранитном и получили тяжелые минно-взрывные ранения, говорится в сюжете ТСН.

Одному из раненых, 28-летнему бойцу, сейчас врачи пытаются спасти зрение. Другому, 47-летнему защитнику, - жизнь. У него сложное ранение головы, ожоги почти всего тела.

Реаниматологи областной больницы имени Мечникова всю ночь боролись за его жизнь. На утро появился шанс, что мужчина может выжить, однако врачи не спешат делать прогнозы.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки боевики российско-оккупационных войск совершили 44 обстрела позиций Вооруженных Сил Украины, пятеро военных были ранены.