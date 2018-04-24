Обострение на Донбассе: боевики 44 раза обстреляли силы АТО, пятеро военных ранены

В результате выполнения боевых задач четверо украинских воинов получили ранения. Еще один воин получил боевое травмирование.

В минувшие сутки боевики российско-оккупационных войск совершили 44 обстрела позиций Вооруженных Сил Украины, пятеро военных были ранены.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook. Отмечается, что в результате выполнения боевых задач четверо украинских воинов получили ранения. Еще один воин получил боевое травмирование. Пострадавших военнослужащих доставили в лечебные учреждения и предоставили всю необходимую медицинскую помощь.

"В частности, на Луганском направлении из запрещенных 120 и 82 мм минометов и гранатометов оккупанты открывали огонь по нашим укреплениям вблизи Троицкого. Также минометы калибра 82 мм противник применил неподалеку Попасной и трижды – в районе Новоалександровки. Кроме этого, под огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали защитники Новозвановки, а из зенитной установки и стрелкового оружия – Новоселовки", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении с 120 мм минометов оккупанты применили по позициям АТО близ Водяного, а 82 мм минометов – вблизи Шахты «Бутовка».

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"Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики открывали огонь по защитникам Верхнеторецкого, Водяного, Гнутово, Каменки, Авдеевки, Шахты «Бутовка» и Талаковки. Также из крупнокалиберных пулеметов обстреляны наши опорные пункты в районе Павлополя, Марьинки и Лебединского, из стрелкового оружия – под Невельським, Павлополем, Лебединским и Пищевиком, а вблизи Красногоровки и Марьинки – велся снайперский огонь.", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что штаб АТО предупредил о вероятном осуществлении боевиками терактов на предприятиях Донбасса.