Тука спрогнозировал сроки установления устойчивого мира на Донбассе (видео)

Украина получила огромные раны, заметил заместитель главы МинВОТ.

Для того, чтобы на востоке Украины установился устойчивый мир, могут понадобиться десятилетия.

Об этом в эфире "5 канала" заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины Георгий Тука.

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"В восприятии подавляющего большинства граждан мир – это прекращение огня. А есть такое более профессиональное понятие как устойчивый мир. И вот развитие устойчивого мира может длиться десятилетиями, потому что мы получили огромные раны", – сказал он.

Тука пояснил: "Прежде всего, речь идет не о разрушенных объектах инфраструктуры. Хотя если бы это было обидно и больно семьям погибших, но речь не о человеческих потерях. Погиб один человек, а сколько вокруг него людей получили моральные, эмоциональные, психологические травмы. Вот о чем речь. И чтобы эти раны затянулись, понадобятся годы и годы".

Как сообщал УНИАН, 16 апреля министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что для реинтеграции оккупированных районов Донецкой и Луганской областей необходимо принять закон о коллаборационизме и амнистии. Министр также уверен, что реинтегрировать сразу всю неконтролируемую территорию не удастся даже в случае присутствия там миротворческой миссии Организации Объединенных Наций.