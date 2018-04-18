Тука прокомментировал план Авакова по освобождению оккупированного Донбасса

Журналисты обсудили спорные моменты "плана Авакова" с заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгием Тукой.

Деокупация отдельных районов Донецкой и Луганской областей может происходить частями. Такое мнение высказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Когда Арсен Аваков называл конкретные населенные пункты или районы, надо понимать, что это было использовано для примера – не более того", — говорит в комментарии "Громадському радіо" Георгий Тука.

По его словам, надо более детально изучать предложение Авакова. Тука отмечал, что Донбасс от остальных территорий отличается очень высокой концентрацией населенных пунктов.

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"Это фактически огромная конгломерация, довольно часто один с другим населенные пункты разделяются лишь дорожными знаками, иногда бывает, что два-три населенных пункта воспринимаются как одно целое. Если взять тот населенный пункт, о котором говорил Арсен Борисович, — Горловка, то она перетекает фактически в Енакиево. Надо понимать, что это был приведен пример. С точки зрения реализации абсолютно понятно, что фактически невозможно взять под контроль отдельно Горловку, оставив без контроля Енакиево", - подчеркнул заместитель министра.

По мнению Туки, возможно, нужно трансформировать эту идею так, чтобы разбить оккупированные территории на несколько районов, например, шесть-восемь, и говорить о постепенное взятие под контроль этих отдельных районов — не населенных пунктов.

"Но вместе с тем надо понимать: при любых обстоятельствах на такие действия нужна будет добрая воля РФ", - добавил Тука.

Также он заявил, что отрицательно относится к предложению Авакова о том, что Украина должна принять закон о коллаборации и коллаборационистах, в котором будет определена мера ответственности за сотрудничество с агрессорами.

"Исходя из того, что этот тезис, этот закон в первую очередь должен быть рассчитан на тех людей, которые проживают сейчас на оккупированной территории, с моей точки зрения, лучше давать людям позитивный сигнал, чем негативный – и речь стоит вести о прощении", - пояснил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что у него есть свой план по возвращению оккупированной территории Донбасса в состав Украины. Он называется "тактика мелких шагов, которым аплодируют все".