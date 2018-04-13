В Украине опасно только там, где есть российские военные - Волкер

Кроме того, в посольстве США выразили обеспокоенность сообщениями о заражениях радиоактивными отходами, "вызванных пособниками России на Донбассе".

Донбасс является опасной территорией из-за того, что на оккупированных территориях находятся российские военные.

Об этом специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер написал в микроблоге Twitter.

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"Как я уже сказал ранее, единственным местом в Украине, где русскоязычные люди под угрозой, это место, где российские солдаты. И сейчас есть новый риск", - подчеркнул Волкер.

Кроме того, посольство США в Twitter выразило обеспокоенность сообщениями о заражениях радиоактивными отходами, "вызванных пособниками России на Донбассе".

"Это большой риск для здоровья людей и окружающей среды. Россия должна закончить конфликт, чтобы улучшить жизнь для жителей Донбасса", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины, посол Курт Волкер отмечает, что Российская Федерация должна послать четкий сигнал, что желает мира на востоке Украины, что должно способствовать развертыванию миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на всей территории Донбасса.