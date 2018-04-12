Генерал назвал условие военного сценария освобождения Донбасса

В перспективе возможны военные акции, направленные на то, чтобы дожать Путина и чтобы он согласился на урегулирование ситуации на Донбассе, заявил генерал-лейтенант.

На определенном этапе после того, как Украина нарастит военную мощь, а Запад поймет, что политико-дипломатические шаги бесперспективны и почувствует окончательную угрозу со стороны путинского режима, будет возможным военный сценарий освобождения оккупированной территории Донбасса.

Об этом "Апострофу" заявил эксперт по вопросам безопасности, генерал-лейтенант Василий Богдан.

По его словам, варианты возвращения Донбасса Украине давно обсуждаются как в экспертной среде, так и в украинском и международном политикуме.

"Бесспорно, у Путина (президента Российской Федерации Владимира Путина, - ред.) есть желание "впарить" Украине этот гнилой сегмент для того, чтобы дальше разлагать нас и тормозить наше движение в евроатлантическом направлении. Но позиция украинской стороны является очень четкой и понятной не только украинскому, но и мировому сообществу", - отметил Богдан.

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Так, сначала должны быть решены вопросы безопасности по Минским договоренностям. Второй элемент - введение миротворческой миссии ООН с соответствующим мандатом, которая разоружит боевиков, установит контроль на неконтролируемых участках российско-украинской границы и обеспечит условия для того, чтобы постепенно перейти к политическому урегулированию на временно оккупированных территориях Донбасса.

"По крайней мере, если речь идет о политико-дипломатическом урегулировании конфликта на Донбассе, то мандат миротворческой миссии является ключевым сегментом в таком сценарии событий", - отметил Богдан.

Он уточнил, что в перспективе возможны военные акции, направленные на то, чтобы дожать Путина и чтобы он согласился на урегулирование ситуации на Донбассе.

"И я считаю, что для этого есть определенные предпосылки, поскольку персональные и секторальные санкции больно бьют по самолюбию Путина и его окружению, а главное, по экономике РФ и морально-психологическому состоянию российского общества. Как бы оно ни было зазомбировано национал-шовинистической идеологией "русского мира", но холодильник сейчас начинает играть более приоритетную роль, чем телевизор, в России", - подытожил эксперт.

Ранее журналист Юрий Бутусов писал, что у России отсутствуют силы для "большой войны". По его прогнозу, угрозы большой полномасштабной войны в настоящее время нет, и в ближайшей перспективе, в течение ближайшего года, этого не произойдет гарантированно.