Журналист оценил вероятность полномасштабной войны России против Украины

По мнению журналиста Юрия Бутусова, у России отсутствуют силы для "большой войны".

Любые изменения политического курса РФ вызывают понятные опасения и вопросы о будущем Украины. Очередное переназначение Путина показывает - его клан будет у власти пожизненно.

И самое главное - планы Путина по уничтожению Украины за все это время не изменятся, пишет на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов.

По его прогнозу, угрозы большой полномасштабной войны в настоящее время нет, и в ближайшей перспективе, в течение ближайшего года, этого не произойдет гарантированно.

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Бутусов подчеркнул, что об этом свидетельствуют следующие факторы:

1. Сейчас отсутствует угроза, что тысячи оболваненных российской пропагандой людей решат поддержать неизбежное, казалось бы, вторжение и выступить против своей страны. "Украинское общество видит перед глазами пример Донбасса и Крыма, и отношение к российскому вторжению у большинства однозначное - это будет жестокая война, будет разрушен весь привычный миропорядок, и война в своем доме людям не нужна", - отметил журналист.

2. Сейчас Россия полностью обложена санкциями, российская экономика парализована, и рост экономики остановился. РФ перестала быть площадкой роста, "искандеры" уже не смеются, потому что Запад последовательно разрывает все контакты и связи. В случае войны санкции будут усилены, а поставки вооружения пойдут в куда более значительных размерах.

3. На сегодняшний день число людей, которые научились воевать, организация государства для войны возросли несравнимо, и никаких надежд на развал армии, на массовую сдачу в плен быть не может.

4. В России отсутствует самостоятельное гражданское общество, все контролируется Кремлем. И идея глобальной мобилизации, больших жертв ради завоевания Украины в РФ совершенно не популярна... У России отсутствуют силы для "большой войны".

5. Путину выгодно раскачивать ситуацию изнутри, украинская политика и гражданское общество страдают от многих проблем и болезней роста. У Кремля есть соблазн ударить и повлиять тем самым на результаты президентских и парламентских выборов. Ситуация в Украине накануне выборов не стабильна, экономика стагнирует, и это провоцирует врага на атаку. Также война является выгодным способом и для самого Путина отвлечь российское общество от вороха внутренних проблем и падающей экономики.

"У Путина нет шансов на победу в такой войне. Но это не означает, что мы защищены от риска активизации боевых действий на фронте АТО. Угроза локальных боев сохраняется, угроза больших жертв на фронте сохраняется, война продолжает идти", - подытожил Бутусов.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляла, что в Европе никто не хочет, чтобы роль Украины как транзитера была сведена к нулю, ведь там считают, что если бы не было транзита через нашу страну, то Путина ничего бы не останавливало от прямого вторжения.