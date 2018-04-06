Наблюдатели ОБСЕ в сутки зафиксировала 255 взрывов на Донбассе

22:28, 06 апреля 2018
Война
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На Луганщине факты ведения огня зафиксированы в Алчевске, Станице Луганской, Мирном и Круглике / фото УНИАН

Об этом говорится в отчете миссии за период с 19:30 4 апреля по 19:30 5 апреля, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

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"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, включая около 220 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 46 взрывов)", - говорится в отчете.

В частности, в Донецкой огневая активность была замечена у Широкино, Светлодарска, Горловки, Ясиноватой, Софиевки, Лебединского, Пищевика и Новогригорьевки.

"В Луганской области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, включая 35 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (15 взрывов)", - говорится в отчете.

В Луганской области факты ведения огня зафиксированы в Алчевске, Станице Луганской, Мирном и Круглике.

Как сообщал УНИАН, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что с начала 2018 года подтвердили 8 погибших среди гражданских лиц на Донбассе.

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Теги: #АТО#Донбасс#СММ ОБСЕ