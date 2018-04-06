Отчет СММ ОБСЕ: с начала года на Донбассе погибли 8 гражданских

В период с 19 марта до 1 апреля ситуация с безопасностью на востоке Украины оставалась напряженной и все больше ухудшалась.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что с начала 2018 года подтвердили 8 погибших среди гражданского населения на Донбассе.

Об этом говорится в недельном отчете миссии, опубликованном на сайте ОБСЕ.

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"Случаи насилия на востоке Украины привели к ряду жертв среди гражданского населения. С начала 2018 года по 1 апреля Специальная мониторинговая миссия подтвердила факт 37 жертв среди гражданского населения, в частности 8 погибших", - говорится в отчете.

В то же время сказано, что в период с 19 марта по 1 апреля ситуация с безопасностью на востоке Украины оставалась напряженной, и все более ухудшалась.

"В целом, количество нарушений режима прекращения огня за двухнедельный отчетный период достигло почти 10 тысяч случаев (против 4,3 тыс. за предыдущие две недели). Это количество включает более 1 тысячи нарушений режима прекращения огня, которые были зафиксированы в течение трех дней после возобновления обязательств по соблюдению режима прекращения огня, которое вступило в силу 30 марта в 00:01 (по киевскому времени)", - говорится в отчете.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году на Донбассе наблюдатели СММ подтверждают гибель в результате боевых действий не менее 86 гражданских лиц.