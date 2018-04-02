Боевики сегодня 10 раз нарушили Пасхальное перемирие - штаб

19:01, 02 апреля 2018
Война
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Боевики сегодня 10 раз нарушили Пасхальное перемирие / фото УНИАН

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00 2 апреля 2018 года.

На Донецком направлении из 82-мм минометов оккупанты вели огонь по позициям сил АТО в Песках. Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия были обстреляны защитники Шахты Бутовка, а из крупнокалиберных пулеметов - защитники Водяного.

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Кроме этого, вблизи Авдеевки оккупанты применили по укреплениям сил АТО гранатометы, а неподалеку от Водяного и Талаковки - стрелковое оружие. На Луганском направлении с начала суток сохраняется тишина.

«В результате вражеского огня ни один наш воин не пострадал», - отметили в штабе.

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Теги: #штаб АТО#перемирие на донбассе#нарушение перемирия