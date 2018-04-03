Неутешительная статистика: Украина стала третьей в мире по числу жертв мин и неразорванных снарядов

По данным Handicap International, чаще всего жертвами становятся жители зон конфликтов Афганистана, Сирии, Украины и Йемена.

В последние годы по всему миру резко возросло количество погибших из-за мин и боеприпасов, которые не разорвались во время боевых действий.

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Об этом во вторник, 3 апреля, сообщили в организации Handicap International, передает DW.com.

Согласно отчету Landmine Monitor, в 2016 году из-за взрывов мин и снарядов было убито и ранено более 8,6 тысячи человек, тогда как в 2013 году их количество составляло 3,4 тысячи.

Чаще всего жертвами становятся жители зон конфликтов Афганистана, Сирии, Украины и Йемена. Там часто бомбят жилые районы, в которых потом остается много снарядов. В 2016 году от взрывов пострадало 1,5 тысячи детей. Кроме того, более 1,8 тысячи людей стали жертвами самодельных взрывчатых веществ, в том числе 1180 - в Афганистане. 90 процентов жертв были убиты и травмированы именно боеприпасами, которые остались после боевых действий.

В Handicap International отмечают, что очистка от мин и снарядов может длиться десятилетиями после окончания боевых действий. "Взрывоопасные остатки войны предотвращают безопасному возвращению населения в свои дома", - отметила представительница организации Ева Мария Фишер.