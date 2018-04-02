За три года войны на Донбассе от взывоопасных предметов погибли 2558 гражданских (видео)

В Минобороны указали, что даже очищенные от мин и снарядов территории нельзя считать полностью безопасными.

За время войны на востоке Украины с апреля 2014 года было уничтожено 346 тысяч взрывоопасных предметов, обнаруженных на территории Донецкой и Луганской областей. За период конфликта с 14 апреля 2014 года по 15 августа 2017 года в Украине от взрывоопасных предметов погибли по меньшей мере 2558 гражданских лиц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал начальник управления экологической безопасности и противоминной деятельности полковник Максим Комисаров.

"С начала боевых действий (с 2014 года) было проверено около 26 тысяч гектаров территории и уничтожено более 346 тысяч взрывоопасных предметов", - сказал Комиссаров.

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По его словам, "каждый из этих взрывоопасных предметов может нести угрозу как минимум 10 лицам".

"На сегодняшний день территория, подконтрольная украинской власти, ориентировочно загрязнена взрывоопасными предметами - это около 7 тыс. квадратных километров. Территория, которая на сегодняшний день временно неподконтрольна украинской власти, ориентировочно загрязнена взрывоопасными предметами - примерно 9 тыс. кв. км", - заявил Комисаров.

Он сказал, что в целом речь идет о территории около 16 тыс. кв. км, на которой существует угроза для гражданского населения.

При этом полковник подчеркнул, что очищенные территории нельзя считать полностью очищенными и переданными в безопасное пользование местным общинам.

"Указанное связано с тем, что несмотря на неоднократные договоренности в Минском процессе о прекращении огня, у нас до сих пор продолжаются повторные обстрелы нашей территории, что в значительной мере повторно загрязняет эти территории", - сказал Комисаров.

Как сообщил полковник, по состоянию на конец марта этого года 273 военнослужащих погибли в результате взрывов мин и боеприпасов, первоначально не разорвавшихся. Еще около тысячи военных были ранены.

Также он привел данные, полученные от Управления Верховного комиссара ООН по правам человека: за период конфликта с 14 апреля 2014 года по 15 августа 2017 года в Украине от взрывоопасных предметов погибли по меньшей мере 2558 гражданских лиц, из них 242 ребенка.

Отдельно он сказал, что согласно выводам ООН, существует среднестатистическая цифра по поводу того, сколько может понадобиться времени на разминирование территорий. "Один год войны - это десять лет разминирования. Можно себе посчитать, сколько это будет для нас. Но учитывая то, что это можно ускорить, мобилизовав все усилия нашего государства и предпринимая соответствующие шаги в этом направлении, в том числе законодательные шаги, то я думаю, что этот срок - 40 лет - можно уменьшить", - заявил Комисаров и добавил, что исходя из опыта зарубежных стран, на разминирование территорий идет не один год.

Ранее в СБУ назвали количество пропавших без вести украинцев за время войны на Донбассе. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что в результате конфликта 403 гражданина Украины считаются пропавшими без вести.