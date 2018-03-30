Волонтеры зафиксировали скопление техники боевиков в Донецке (фото)

Также, по информации волонтеров, в оккупированные Донецк и Луганск продолжают прибывать курсанты-артиллеристы из России.

Волонтеры фонда «Вернись живым» опубликовали фото, на котором видно, что боевики продолжают свозить военную технику в Донецк.

Об этом сообщается на странице фонда в Facebook.

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Большое количество техники обнаружена на паркинге выставочного центра «Эксподонбасс», что за стадионом «Донбасс Арена», хотя еще несколько дней назад сад был пустым.

И это только та техника, которую удалось зафиксировать.

Также, по информации волонтеров, в оккупированные Донецк и Луганск продолжают прибывать курсанты-артиллеристы из России.