Волонтеры зафиксировали скопление техники боевиков в Донецке (фото)
18:10, 30 марта 2018Война
2148 0
Также, по информации волонтеров, в оккупированные Донецк и Луганск продолжают прибывать курсанты-артиллеристы из России.
Волонтеры зафиксировали скопление техники боевиков в Донецке / фото facebook.com/backandalive
Волонтеры фонда «Вернись живым» опубликовали фото, на котором видно, что боевики продолжают свозить военную технику в Донецк.
Об этом сообщается на странице фонда в Facebook.
Читайте такжеБоевики перед "Пасхальным перемирием" обстреляли ВСУ более полусотни раз: есть раненые
Большое количество техники обнаружена на паркинге выставочного центра «Эксподонбасс», что за стадионом «Донбасс Арена», хотя еще несколько дней назад сад был пустым.
И это только та техника, которую удалось зафиксировать.
Также, по информации волонтеров, в оккупированные Донецк и Луганск продолжают прибывать курсанты-артиллеристы из России.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter