Волонтеры зафиксировали скопление техники боевиков в Донецке (фото)

18:10, 30 марта 2018
Война
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Волонтеры зафиксировали скопление техники боевиков в Донецке / фото facebook.com/backandalive

Об этом сообщается на странице фонда в Facebook.

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Большое количество техники обнаружена на паркинге выставочного центра «Эксподонбасс», что за стадионом «Донбасс Арена», хотя еще несколько дней назад сад был пустым.

И это только та техника, которую удалось зафиксировать.

Также, по информации волонтеров, в оккупированные Донецк и Луганск продолжают прибывать курсанты-артиллеристы из России.

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Теги: #перемирие на донбассе#боевики на Донбассе