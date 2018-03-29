В штабе АТО заявили о готовности к режиму прекращения огня на Пасхальные праздники

12:49, 29 марта 2018
Война
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фото УНИАН

Вооруженные силы Украины готовы к установлению и соблюдению режима прекращения огня на период Пасхальных праздников, начиная с 30 марта 2018 года в 00:01 (по киевскому времени) по всей линии разграничения сторон.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

При этом отмечается, что все договоренности о прекращении огня силами АТО соблюдались неукоснительно.

«Вместе с тем, исключительно в случае угрозы жизни и здоровью гражданского населения, личного состава подразделений ВСУ, осуществления других провокационных действий боевиками оккупационной администрации Российской Федерации, Вооруженные силы Украины готовы немедленно реагировать в ответ», - отметили в штабе.

Как сообщал УНИАН, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о всеобъемлющем, устойчивом и бессрочном прекращении огня с 30 марта в 00:01 по киевскому времени.

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Теги: #АТО#Пасха#прекращение огня