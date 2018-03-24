Оккупанты во время учений попали снарядом в жилой дом в Енакиево

В Главном управлении разведки Минобороны отмечают, что оккупанты продолжают представлять опасность для местного населения.

Российские оккупационные войска во время проведения учений попали снарядом в жилой дом во временно оккупированном городе Енакиево Донецкой области.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«Согласно информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, пребывание российских оккупационных войск на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и их преступная деятельность продолжают представлять опасность для местного населения», - сказал Гуцуляк.

«В частности, 22 марта этого года во время выполнения упражнений по практическим стрельбам артиллерийское подразделение одной из мотострелковых бригад так называемого 1-го армейского корпуса российских оккупационных войск попал снарядом в жилой дом в оккупированном городе Енакиево», - сказал пресс-секретарь.

Отдельно он сообщил, что в жилой зоне оккупированного населенного пункта Азов российско-террористические войска оборудовали склад боеприпасов.