"Он весь побитый, в синяках!": подруга убитого под Широкино морпеха озвучила новую версию трагедии

По словам подруги погибшего морпеха, военных застрелили не спящими - они дрались до последнего.

Морских пехотинцев, застреливших сослуживцев на Донбассе, могли подпоить алкоголем с неизвестным веществом.

Об этом рассказала подруга старшего матроса 36-й бригады морской пехоты ВМС ВС Украины Валерия Литвиненко ( ее имя не называется по соображениям безопасности), передает "Обозреватель".

Она не верит в версию, которую официально озвучили ранее. По ее словам, от других сослуживцев Валерия она узнала, что тех двоих подпоили террористы.

Читайте такжеОпубликованы имена и фото четырех расстрелянных сослуживцами морпехов под Широкино"Я не верю... Мы часто говорили с Валерой - он всегда рассказывал, какие они дружные все... И тут вдруг такое. Ребята говорят, что их всех подпоили террористы. Они даже сейчас не помнят ничего...", - сказала она.

По ее словам, их застрелили не спящими - они дрались до последнего.

"Вы видели Валерку? Он весь побитый, в синяках! Откуда они, если его просто застрелили, как говорят...", - спрашивает девушка.

Как сообщали СМИ, четырех военнослужащих Вооруженных сил Украины застрелили спящими сослуживцы под Широкино из-за возможных систематических издевательств.

Ранее в штабе АТО сообщили о гибели украинских морпехов, тела которых были найдены в месте проживания.

Позже СМИ узнали, что в 36 бригаде морской пехоты ВМС ВС Украины вчера произошло ЧП — два бойца бригады расстреляли четверых своих сослуживцев. Военнослужащие употребляли алкоголь, после чего начали стрелять.

В Генеральной прокуратуре подтвердили убийство четырех морских пехотинцев вблизи Широкино.

Также сообщалось, что четырех военнослужащих Вооруженных сил Украины застрелили спящими сослуживцы под Широкино из-за возможных систематических издевательств.