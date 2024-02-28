Отмечается, что оккупанты уже не могут покрыть свои потери производством.

Украинские ВВС заявили, что за 10 дней сбили 10 российских военных самолетов: девять лучших истребителей-бомбардировщиков Су-34 и Су-35, а также редкий радарный самолет Бериева А-50.

Издание Forbes пишет, что это намного больше боевых самолетов, чем россияне могут позволить себе потерять чуть больше чем за неделю. Зажатая иностранными санкциями, российская аэрокосмическая промышленность с трудом выпускает более пары десятков новых военных самолетов в год.

Иными словами, РФ теряют самолеты в 20 раз быстрее, чем могут их заменить.

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Как украинцам удается сбивать так много самолетов, неясно. Возможно, украинские ВВС направили часть своих американских ракетных установок Patriot в мобильные группы ПВО, которые быстро перемещаются в непосредственной близости от 600-мильной линии фронта двухлетней войны России против Украины, устраивая засады на российские самолеты с помощью ракет PAC-2 дальностью 90 миль, а затем быстро перемещаясь, чтобы избежать контратаки.

Но расстояние, на котором украинцы сбили самолет A-50 в пятницу, - 120 миль или около того - намекает на то, что здесь была задействована ракетная система большей дальности. Возможно, речь идет о раритетных С-200 времен холодной войны, которые украинские ВВС достали из хранилищ.

Также очевидно, что украинцы переместили некоторые из двух десятков своих зенитно-ракетных батарей NASAMS с радиусом действия 25 миль ближе к линии фронта. В конце концов, россияне обнаружили - и уничтожили ракетой - свою первую пусковую установку NASAMS в районе Запорожья.

Проблема заключает в том, что батареи Patriot и NASAMS стреляют ракетами американского производства, а США не предоставляли Украине боеприпасы с конца декабря. Другими словами, у Украины рано или поздно закончатся лучшие ракеты ПВО.

После того, как россияне ценой огромных потерь получили руины Авдеевки, враг начал наступать на других участках. Фиксируется увеличение числа вылетов российской авиации, что ставит перед украинскими ПВО больше задач, поэтому сбивают больше российских самолетов.

Украинским усилиям помогает и то, что российские пилоты все больше слепнут от украинских ракетных пусков. Когда-то российские ВВС рассчитывали на свои девять или около того активных самолетов-радаров А-50 - организованных в три трехсамолетные "орбиты" на юге, востоке и севере - для покрытия датчиками всей территории Украины.

Повредив один А-50 в результате удара беспилотника в прошлом году и сбив еще два А-50 в этом году, украинцы уничтожили треть этого сенсорного покрытия и создали слепые зоны, в которых российские пилоты могут с трудом заметить приближающиеся ракеты.

Украинские ВВС, очевидно, намерены использовать свои последние ракеты Patriot и NASAMS, чтобы истощить российские ВВС и предотвратить будущие всплески бомбардировок. Российские ВВС тем временем стремятся разбомбить больше украинских гарнизонов и помочь российским сухопутным войскам закрепиться на земле, пока эскадрильи самолетов "Сухой" не выдохлись из-за нехватки самолетов и опытных экипажей.

Уничтожение бомбардировщиков РФ 27 февраля - гланые новости

В течение дня украинская ПВО сбила два российских истребителя-бомбардировщика Су-34. Первый самолет был сбит на восточном участке фронта утром.

Позднее появилось новое сообщение командующего Воздушных сил Николая Олещука о сбитии вражеского самолета. Еще один Су-34 был сбит около 14 часов снова на востоке Украины.

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