Рейсы будут выполняться один раз в неделю - каждую субботу.

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines с 24 июля запускает рейсы из Киева в город Фуншал (Португалия), что на острове Мадейра, сообщила пресс-служба компании.

"С 24 июля SkyUp начинает выполнять прямые рейсы на Мадейру", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рейсы будут выполняться каждую субботу в обоих направлениях.

5 июля стало известно, что Мадейра будет пускать всех туристов, привитых любыми вакцинами от коронавируса, а не только теми, которые одобрены в ЕС. Власти острова заявили, что те, кто получил другие прививки, такие как китайские вакцины Sinovac или индийские Covaxin, смогут посетить атлантические острова.

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Между тем, материковая часть Португалии принимает туристов только с одной из четырех вакцин (Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson) и по этому остается все еще закрытой для большинства украинских туристов.

Новые авиарейсы SkyUp

4 июля SkyUp Airlines запустила регулярные рейсы из Львова в Баку (Азербайджан). В июне Государственная авиационная служба Украины разрешила авиакомпании выполнять новые регулярные рейсы из Киева в Анкару (Турция), Салоники (Греция), Самарканд и Ургенч (Узбекистан).

Справка УНИАН. Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, ее учредителем является компания "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up.

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Автор: Павел Степанец