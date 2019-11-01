Негостеприимная Украина. Что мешает "морским" областям зарабатывать на туризме

После общения с местными чиновниками в разных регионах Украины, отвечающими за туристическую отрасль, создается впечатление, что в стране появился новый тренд: «Становится немного хуже, но и это очень неплохо».

Проблем как было очень много, так и осталось. Просто к ним… привыкли. А поскольку ремонтировать дороги, реконструировать отели, улучшать сервис и инфраструктуру очень долго, сложно и дорого, главная задача сейчас – радоваться тому, что имеем.

К тому же, в былые заявления местных чиновников о «стремительных прорывах» в туристической отрасли все равно больше никто не верит.

Правда, несмотря на это, украинцы продолжают ездить на свои «привычные моря». А сервис… инфраструктура… Это для робких. Ну, в самом деле, мы что – мусора не видели?

Одесское гостеприимство

Курортный сезон-2019 в Одессе запомнился нестабильной погодой и аномальными явлениями. В мае-июне было непривычно жарко, а традиционно знойный июль уступил температурное первенство августу. Мешали полноценному пляжному отдыху частые ливни, холодное морское течение и неимоверное количество водорослей, превративших побережье в отвратительный «кисель» в начале лета. Позднее экологи заявили еще и о странных (с выходом в море) ржавых трубах в «Аркадии», а также – об азотах в акватории пригорода…

Все это, в совокупности с грязными пляжами и навязчивым сервисом - огромным количеством установленных на песке топчанов и «вигвамов» - отнюдь не способствовало росту туристического потока. И хотя на побережье было достаточно людно (особенно, в выходные дни), говорят, что количество приезжих в этом году несколько снизилось. Как признала директор департамента культуры и туризма Одесского горсовета Татьяна Маркова, в первом полугодии курортников было поменьше, основной причиной чего стало упомянутое «цветение» моря. Однако чиновница подчеркивает: говорить об итогах сезона «крайне неверно», так как Одесса привлекает туристов не только летом.

«Мы над этим системно активно работали на протяжении многих лет, чтобы все приняли и осознали: Одессу можно посещать в любое время года. Наша кухня, оздоровительные возможности, театры, музеи – аспекты, ради которых можно и нужно приезжать», - заявила Маркова, признав, что высокий сезон, в первую очередь, связан все-таки с курортной составляющей.

По словам главы департамента муниципальной безопасности горсовета Виктора Кузнецова, «цветение» моря и холодная вода летом-2019 создавали небезопасные условия для отдыха. За курортный сезон на городских пляжах сотрудники коммунального учреждения «Спасательно-водолазная служба» спасли почти 3,5 тыс человек, из которых 856 – дети. Как отметил Кузнецов, это вдвое больше, чем в 2018 году. При этом, 13 человек погибли во время купания (в прошлом году погибло 20 человек). Основными причинами гибели были алкогольное опьянение, переоценка своих физических возможностей, состояние здоровья. Так, один человек, будучи пьяным, утонул в акватории коммунального пляжа, пятеро - на арендованных участках (Ланжероне, «Дельфине», в «Отраде»)...

По словам чиновников, отдыхать на местные пляжи приезжают, как правило, жители других регионов Украины и ближнего зарубежья, но численность курортников уточнить пока не могут.

«Сегодня мы можем говорить о числе туристов, их потоке, в первую очередь, по наполненности отелей, где, к сожалению, размещаются только около 40% туристов. Остальные селятся в частных арендованных квартирах, у знакомых, друзей», - заявила Татьяна Маркова.

Сейчас в городе имеется 330 зарегистрированных объектов краткосрочного размещения граждан (гостиницы), которые в пик сезона почти все заполнены «под завязку». Согласно же информации, размещенной на ряде популярных спецресурсов (таких как Booking), в Одессе – около полутора тысяч частных квартир, предлагаемых в аренду.

Как уточнила Маркова, итоги в мэрии «подбивают», исходя из ряда компонентов: роуминга, информации, которую чиновники получают от крупных туристических операторов и пр.

«Не все, к сожалению, собственники отелей добросовестны. Позвонить в высокий сезон и забронировать номер практически невозможно – мест нет. Но, когда они присылают официальную информацию (если присылают), судя по тому, как они оплачивают туристический сбор, создается впечатление, что наполненность отелей не превышает 15%», - заявила она.

При этом чиновница утверждает, что Одесса становится все более интересной для иностранцев: «Мы практически вышли пополам – украинские и зарубежные туристы».

Любой каприз за ваши деньги. В Одессе туристам стали предлагать… телохранителей

Подавляющему большинству гостей из дальнего зарубежья «основная составляющая» - местное побережье - неинтересна. Им подавай колорит, высококлассную архитектуру, вкусную еду. И на этом поприще Южная Пальмира стремится преуспеть, делая ставку на культурно-массовые мероприятия – фестивали, выставки, международные форумы. Подобные акции, как правило, носят коммерческий характер, но для обеспеченных людей покупка входного билета – не проблема.

В числе впервые прошедших в городе событий - фестивали хризантем и гигантских китайских фонарей, международный фестиваль-конкурс музыкантов-ударников. Привлекают иностранцев кинофестиваль (ОМКФ) и музыкальный фестиваль Odessa Classics, на который в этом году приехали даже жители скандинавских стран. Все больше посещают «черноморскую жемчужину» турки, поляки, израильтяне, жители стран Балтии.

К сожалению, впечатление от Украины несколько портит криминогенная обстановка. К примеру, иностранцы, отдыхавшие в элитных клубах Аркадии, неоднократно становились жертвами грабителей. Один из громких случаев произошел с финским кинопродюсером, специально прибывшим на ОМКФ. Рано утром, когда он возвращался в арендованную квартиру на улице Преображенской после фестивальной вечеринки, его избил и ограбил гражданин одной из стран Закавказья, приехавший в Одессу на собственные «гастроли»...

Жалуются иностранцы и на нечистоплотность ряда рестораторов, работающих по двойному меню (для местных одни цены, для иностранцев - другие), и на назойливых уличных фотографов.

«В одном из одесских ресторанов гостя из Сан-Франциско обслужили по «меню для иностранцев»: 2 салата, 2 кусочка камбалы и 2 ананасовых фреша обошлись ему в 7 тыс грн. Ластер заплатил по счету, но после пришел к нам, чтобы сказать, что приехал в Одессу первый и последний раз. Таких, как он, тысячи!», - сетует президент Национальной туристической ассоциации Украины Иван Липтуга.

Он рассказывает о жалобе двух пожилых лондонцев, которых в историческом центре преследовали фотографы с голубями и орлами. Иностранцы, мол, сфотографировались с птицами, использовав свой мобильный телефон. А «коммерсанты» за три снимка потребовали с них 600 гривен.

По словам Липтуги, после неоднократных жалоб зарубежных гостей, был заключен договор с одной из охранных компаний («Антикиллер»). Их услуги можно заказать через Одесский туристический центр. В прейскуранте - встреча в аэропорту и трансфер в отель на автомобилях бизнес-класса с охраной (говорят, выходит дешевле, чем на такси из аэропорта), личный англоговорящий телохранитель 24 часа в сутки (сопровождение на встречи, переговоры, в рестораны и ночные клубы). Возможна даже аренда автомобилей с водителем-телохранителем и мобильный телохранитель (вызов охраны через тревожную кнопку в мобильном приложении).

«Обычный сезон с колебанием вниз»

Как отмечает директор туристического центра «Южная лига» Фазиль Аскеров, в этом году падение туристического потока было и в Одессе, и в приморских курортных поселках. Весь туристический бизнес (отели, рестораны, кафе, пляжи) с 2015 года поднимали цены (средняя цена номера (в долларах) между 2015 и 2019 годами выросла почти на 30%).

«В прошлом году цены достигли пика и исчерпали возможности роста. Одним из самых распространенных негативных отзывов об Одессе, в первую очередь от украинских туристов, было: «дорого, очень дорого, неоправданно дорого»», - утверждает эксперт.

Главным образом, высокие цены отпугнули отечественных туристов и белорусов. Последние приезжают реже из-за плохой дороги Минск-Одесса-Затока, а также из-за высокого уровня преступности. В частности, автоворов, скручивающих госномера, за которые потом требуют выкуп. В минувшие годы тысячи автолюбителей из Беларуси стали жертвами подобных афер. Но не устраивают граждан соседней страны также цены и сервис.

«Белорусы не шикуют на отдыхе. В силу своей ментальности, они не скандалят из-за плохого сервиса, наглого обмана или неоправданно высоких цен, а тихо уходят. Уходят, чтобы больше никогда не вернуться», - поясняет Фазиль Аскеров.

Что касается украинцев, то, с получением безвиза им гораздо удобнее по более комфортным дорогам отправиться в Будапешт, Братиславу, Краков или Прагу, - убежден эксперт. От вечного ремонта трассы Одесса-Киев все порядком устали.

При этом он отмечает, что сезон в Одессе - не провальный. Это обычный сезон, с небольшими колебаниями вниз. Аналогичная ситуация, по его данным, в Киеве и Львове.

Отдельно стоит отметить, что, помимо плохих дорог, высоких цен и грязи, на желании посетить Южную Пальмиру, скажется и сентябрьский пожар в отеле «Токио Стар». Трагедия унесла жизни девяти человек, среди которых были и иностранцы.

В плюс же может сыграть возможное возвращение арендованных городских пляжей в управление города, что может сделать побережье более доступным и комфортным. А также слухи о возведении в одесском регионе космодрома. Причем, во второе почему-то верится больше.

Курортный сезон на Херсонщине. Прорыва не произошло

Около 80% туристов, посетивших Херсонскую область с мая по сентябрь 2019 года, приезжали в регионе ради пляжного отдыха, но при этом состояние пляжей стало одним из наиболее распространенных поводов для негативных впечатлений.

Как рассказала директор Департамента туризма и курортов Херсонской областной государственной администрации Татьяна Волынец, в этом году Херсонская область уже приняла 3,92 млн туристов, из них 58 197 - иностранцы. То есть, по сравнению с прошлым годом, когда область приняла около 3,5 млн отдыхающих, рост невелик. В чем причина? Она банальна до неприличия: в регионе, имеющем в своем распоряжении более 400 километров морских побережий, а также прекрасно подходящую для использования в качестве территории для отдыха дельту Днепра, практически не развита туристическая инфраструктура.

В текущем году в области впервые провели социологическое исследование (на 12 туристических локациях) на предмет того, что нравится и что не нравится туристам на Херсонщине.

«Больше всего респондентов смущало качество предоставления услуг в сфере пассажирских перевозок. Речь идет об отсутствии кондиционеров в автобусах, избыточном количестве пассажиров в салонах, отсутствии доступного расписания движения, - рассказала директор Департамента туризма и курортов. - Кроме того, в населенных пунктах, которые являются морскими курортами, очень сложная ситуация с банковским сервисом. Почти нет банкоматов и возможности осуществлять расчеты с помощью банковских карт. Например, в Хорлах нет ни одного банкомата, в Лазурном - лишь один, в соседнем Железном Порту - два, но они часто не работают. Это негативно влияет на уровень удовлетворенности от отдыха».

Не добавляет Херсонщине туристической привлекательности и путь, который приходится преодолевать отдыхающим, чтобы насладиться теплыми водами Черного и Азовского морей. Чтобы добраться до Херсонской области собственным автотранспортом или автобусом из другого региона, приходится пережить многочасовой переезд автодорогами, которые находятся в ужасном состоянии.

Среди самых распространенных жалоб также жалобы на неудовлетворительное состояние пляжей в Геническе и грязное море в Скадовске, отсутствие в достаточном количестве общественных туалетов.

Как результат, повторно приехали отдыхать на Херсонщину лишь 58% туристов, посетивших регион в этом году.

Вряд ли этот показатель можно считать достижением, учитывая, что область, в силу объективных причин, уже пять лет является в Украине приоритетным курортным регионом. Более того, тот же опрос показал, что большинство людей, посещающих Херсонщину для отдыха на море, - семьи с детьми и люди старше 35-ти лет, предпочитающие тихий и спокойный отдых. Такие туристы, как правило, консервативны и предпочитают приезжать в привычные места. Выходит, что среди людей, посещавших область ранее, немало таких, кто, по тем или иным причинам, зарекся приезжать в будущем. Иначе процент приехавших во второй и более раз наверняка был бы более значительным.

Одной из самых больших проблем курортной зоны Херсонской области является отсутствие отелей со «звездами». Потенциальные инвесторы упорно не желают обращать внимание на регион, но это не удивительно. Ведь Херсонская область никогда не была в лидерах рейтингов инвестиционной привлекательности.

Сейчас областная власть надеется заманить инвесторов на курорты, воспользовавшись тем, что весьма высока вероятность легализации игорного бизнеса. Как известно, Кабмин 29 сентября рассмотрел и поддержал проект закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр». В Херсоне 26 октября даже состоялся первый всеукраинский Форум игорного бизнеса.

«Именно Херсонская область может выступить флагманом ведения игорного бизнеса в Украине. Ведь среди преимуществ: уникальный туристический потенциал, удобная транспортная инфраструктура, благоприятный бизнес-климат, наличие перспективных инвестиционных земельных участков на берегу Черного и Азовского морей для размещения гостиничного и гемблинг инфраструктур круглогодичного функционирования», - писал на своей странице в Фейсбуке глава Херсонской ОГА Юрий Гусев, анонсируя проведение форума.

Впрочем, что-то похожее мы уже слышали. Правда, о «херсонском Батуми» - проекте экс-главы ОГА Андрея Гордеева – все уже почти забыли. Теперь посмотрим, будет ли «херсонский Лас-Вегас»…

Готова ли область к рискам, связанным с развитием на ее территории такого бизнеса, если курортные территории из года в год продолжают оставаться клондайком для любителей «кинуть» государство?

«Например, мы проверяли отель в Железном Порту: несколько корпусов, 70 номеров, но зарегистрирован он как частное домовладение. Более того, работает бар, но по документам здесь не ведут предпринимательскую деятельность. Законодательно, мы как контролирующий орган, не можем заходить на частную территорию, поэтому ревизоры снимают все на телефон, чтобы потом доказать факт предоставления услуги без регистрации. Находим в интернете объявление, звоним, чтобы забронировать жилье, заселяемся, платим за проживание, и только потом предъявляем удостоверения, приказ на проверку. Обычно после этого хозяин куда-то исчезает, мы вызываем полицию, выясняем, кто владелец, кто осуществляет предпринимательскую деятельность, составляем протокол и направляем этот материал в суд… Как видите, процесс длительный», - рассказывает начальник управления налогов и сборов с физических лиц Главного управления ГПС в Херсонской области, Автономной Республике Крым и г. Севастополе Игорь Кузьмин.

По его словам, подобных рейдов прошлым летом было 75.

Так что, курортный сезон-2019 прошел не хуже, но и не лучше прошлогоднего. И пока не дал ни одного повода говорить, что туристическая отрасль Херсонской области стремительно развивается.

Оптимисты Николаевщины

А вот в соседней Николаевской области ответственные за туризм в регионе чиновники считают курортный сезон-2019 вполне успешным. И туристов не меньше, чем в прошлом году, и проблемных вопросов особых, дескать, никаких нет.

По данным ОГА, область за 9 месяцев этого года уже посетили 1,5 млн отдыхающих, которые принесли в местный бюджет 2,3 млн грн туристического сбора. Чаще других Николаевщину посещали гости из Киевской, Львовской, Харьковской и Закарпатской областей. А вот среди иностранцев южный край больше всех пришелся по душе белорусам, молдаванам, грузинам и немцам. Также оздоровиться в Николаевскую область приезжали граждане Китая, Польши, США, Великобритании и Италии.

Помимо традиционных пляжных зон в Березанском (Коблево, Рыбаковка) и Очаковском (Очаков, Черноморка) районах, туристы также активно посещали природные парки «Белобережье Святослава», «Бугский Гард» и ландшафтный парк «Кинбурнская коса». Новым необычным местом отдыха стала ферма устричного хозяйства «Устрицы Скифии», расположенная на территории ландшафтного парка «Тилигульский».

«В этом году устричная ферма немного сменила локацию и стала доступнее для туристов. Сейчас место действительно пользуется популярностью среди отдыхающих», - рассказал специалист управления молодежи и спорта Николаевской ОГА Руслан Волчецкий.

По данным руководства ОГА, на сегодняшний день перспективными туристическими направлениями в области являются экологический, сельский, историко-культурный и промышленный туризм, а также активные виды отдыха (рафтинг, кайтинг, джампинг и другие).

Проблемы Азовского побережья

Запорожская область может похвастаться тремя основными морскими курортами на любой вкус и почти одинаковый кошелек: Бердянск, Кирилловка и Приазовье (Приморский и Приазовский районы).

Бердянск считается «элитным» курортом. Третий по величине город в регионе (после Запорожья и Мелитополя) находится в самом центре местной туристической Мекки. Собственно, именно в Бердянске сосредоточена вся инфраструктура и прочая «цивилизация». В прибрежной зоне, которая считается чертой города, имеются и «советские» базы отдыха, и современные мини-отели с пансионатами, и частный сектор, который практически никогда не пустует. Особой популярностью пользуется и отдых на косе (сами бердянцы их делят на ближнюю и дальнюю и упорно делают ударение на первый слог – говорят: «кОса»). Здесь также расположены разные жилищно-рекреационные объекты.

Понятное дело, что, имея статус города, Бердянск может предложить отдыхающим более высокий уровень сервиса, нежели Кирилловка или Приморск: здесь несчетное количество кафе-ресторанов-баров и прочей домашней кухни, аквапарк, зоопарк, ночные клубы, супермаркеты едва ли не на каждом углу и т.д. Но основное преимущество города перед его приморскими «собратьями» - в транспортном сообщении.

Прежде всего, огромным плюсом населенного пункта является железнодорожное сообщение – ежегодно с наступлением лета «Укрзализныця» запускает дополнительные поезда, на которых добраться до курорта можно из любой области Украины. Кроме того, на местный автовокзал едва ли ежеминутно прибывают маршрутные такси из соседних областей (Днепр, Харьков) и даже из столицы.

Впрочем, в Запорожской областной государственной администрации не раз заявляли, что 80% этого транспорта в летний период работает нелегально. Из года в год порядка в этой сфере больше не становится, а отдыхающих этот факт, похоже, не смущает…

Еще один популярный курорт – Кирилловка. Это небольшой поселок городского типа с населением в три тысячи человек, которые живут от сезона к сезону. Кирилловка позиционирует себя, как курорт для семейного отдыха. Почему-то этот населенный пункт очень любят дети – скорее всего, это прямая заслуга песчаных пляжей и неглубокого моря (тот же плюс имеет и бердянская коса).

В последние несколько лет Кирилловка стала стремительно «расти». После того, как здесь образовалась громада, а Крым был аннексирован россиянами, и местная власть, и инвесторы увидели потенциал поселка и заявили о своем намерении его развивать. Громада отводит земельные участки на побережье, коммерсанты строят там новые гостиницы и пансионаты. Несколько лет назад здесь появился крупнейший в Украине аквапарк «Остров сокровищ», а в нынешнем году отрылся новый элитный комплекс, владельцы которого амбициозно заявили, что готовы конкурировать с аналогичными объектами, размещенными на лучших мировых курортах (стоимость семейного номера-люкс здесь составляет почти 7,5 тыс грн в сутки).

А вот Приморск, хоть и имеет статус города, но не может похвастаться столь развитой инфраструктурой, как его «курортные собратья». Здесь не так много точек общепита и развлекательных заведений. Неудобным является и расположение города – он находится в нескольких километрах от береговой линии. Кроме того, чтобы добраться до Азовского моря, нужно чрез мост проходить лиман. Неудобно добираться и до самого Приморска – ближайший ж/д вокзал находится в 30 километрах от города, а если ехать на отдых маршруткой, то, в основном, отправляться нужно из Запорожья.

Однако и у этого курорта есть свои достопримечательности и сильные места – здесь очень развита «сетка» лечебных учреждений: санаториев и пансионатов, в который съезжаются туристы со всей Украины.

В нынешнем году местные власти Бердянска и Кирилловки рассчитывали принять по 1,5 миллиона туристов. Эту цифру они прогнозировали, учитывая «отпускной» опыт предыдущих лет.

Более того, перед началом сезона городской голова Бердянска Владимир Чепурной заявил, что в планах чиновников сделать Бердянск круглогодичным курортном: «Наша цель – сделать курорт круглогодичным. Уже в этом сезоне некоторые санатории открылись в апреле, есть надежда, что они будут работать до декабря. Думаю, за счет этого мы сможем принять больше туристов».

Однако, как говорится, «не так сталося, як гадалося». И хотя курортный сезон-2019 нельзя назвать провальным, он все же расстроил местных чиновников и не привлек к Азовскому морю запланированное количество людей. Точных цифр местные власти сегодня еще не называют, говорят, что пока не успели подвести «летние» итоги. Однако невооруженным глазом было видно, что на азовском побережье отдыхающих было гораздо меньше, чем в прошлом году.

Причин тому несколько. Прежде всего, дороговизна. Понятное дело, что на курортниках пытаются заработать все, кому не лень (в минувшем году за 5 гривен продавали даже… тень на пляже). Однако аппетиты торговцев и владельцев недвижимости так выросли, что отдых за границей с перелетом обойдется рядовой украинской семье дешевле, нежели в родном Бердянске.

К примеру, аренда жилья в этом году «съедала» едва ли не половину бюджета отдыхающих. Цены колебались от 150-200 грн в сутки в частном секторе (с душевыми и уборными на улице) до 1,2 тыс грн в сутки за самый дешевый номер на базе отдыха.

Немало курортникам приходилось тратить и на еду. Цены в некоторых кафе и ресторанах достигали уровня столичных заведений, супермаркеты (даже известные сетевые), располагающиеся ближе к морю, в несколько раз «накручивали» цены на продукты, а лоточные торговцы на пляжах вообще не могли сложить цены на свой нехитрый товар (в начале сезона кочан кукурузы продавали по 40-50 грн, бокал самого дешевого пива в пластиковых стаканах емкостью 0,5 литра – от 40 грн).

Недешевыми были и развлечения: один круг на местном колесе обозрения стоил 100 грн, чтобы покатать ребенка на детской машинке 5 минут, следовало выложить от 30 до 50 грн; стоимость водных аттракционов стартовала от 100 грн за 5 минут. Не радовал курортников и платный вход в аквапарк. В разгар сезона стоимость взрослого билета доходила до 500 грн, детский – ненамного дешевле.

Таким образом, если посчитать «минимальный пакет услуг», на который пришлось бы раскошелиться среднестатистической семье из 4-х человек, то отдохнуть в той же Турции обошлось бы дешевле, нежели провести 10 дней в Бердянске.

Отдых с ароматом фекалий

Существенный репутационный ущерб нанесла Бердянску и коммунальная беда, настигшая город в начале текущего года. В результате обвала канализационного коллектора, через который проходит 80% всех городских стоков, населенный пункт оказался на грани катастрофы. Еще зимой местные власти заявляли, что им нужно более 100 млн грн на ремонт коллектора. Однако Киев этих денег не нашел. После этого местные чиновники заявили, что коммунальный ужас может повториться в разгар лета и полностью сорвет туристический сезон. Но Бог миловал: серьезных аварий в жаркую пору в городе зафиксировано не было, хотя часть туристов предпочли не испытывать судьбу и не приехали.

Не дождалась своих 1,5 млн туристов и Кирилловка. И хотя в этом поселке в разгар сезона на пляжах «яблоку негде было упасть», начало лета ознаменовался «дефицитом» отдыхающих.

По словам главы кирилловского поселкового совета Ивана Малеева, власть оценивает курортный сезон, как «снеднезагруженный». Причем, по его мнению, виной тому, что люди не приехали на азовский отдых – парламентские выборы и… провокаторы.

«Вместе с наплывом гостей к нашему поселку пришла и антиреклама. Каких только сказок и глупостей не публиковали в соцсетях и СМИ, чтобы как можно больше снизить рейтинг Кирилловки среди других морских курортов Украины. Рассказывали истории о нашествии медуз и водорослей, о вспышках инфекционных болезней, о распространении ядовитых змей и насекомых», - говорит Малеев.

При этом поселковый голова признает – в Кирилловке действительно много экологических проблем. Одна из них связана с отсутствием в поселке централизованного водоснабжения: нерадивые бизнесмены сбрасывают стоки прямо в море.

«В поселковом совете была создана временная комиссия для контроля экологического состояния поселка в курортный сезон и выявления баз отдыха, которые нарушают природоохранное законодательство. Проблемой в этом направлении становится тот факт, что ранее выявленные нарушители до сих пор не понесли никакого наказания», - говорит местный чиновник и добавляет, что и эта тема активно «раздувалась» провокаторами и выносилась на страницы центральных СМИ, что также привело к снижению потока туристов.

Вместе с тем, у Кирилловки появился шанс исправить ситуацию. На днях в поселке начали реализацию глобального проекта – здесь строят водовод, стоимостью почти 22 млн грн. Все работы, согласно тендерной документации, должны быть завершены до 2022 года. Поэтому остается верить, что, как только в курортном поселке решился многолетняя проблема, туристы поплывут рекой, никакие провокаторы не смогут отпугнуть их своими рассказами, выборы не станут помехой для отдыха, а жадные бизнесмены раз и навсегда покончат со своим «жлобством» и организуют нормальный уровень сервиса по доступным ценам.

УНИАН