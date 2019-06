Вперед за музыкой и эмоциями: главные фестивали, концерты и другие развлечения лета 2019 в Украине

Украинский рынок развлечений, несмотря на все трудности в стране, продолжает набирать обороты. Масштабы становятся больше, имена громче, количество событий растет, их тематика разнообразится, а территориальный разброс увеличивается. В столице и не только проводятся крупные музыкальные фестивали и небольшие локальные мероприятия на любой вкус, и каждого наверняка заинтересует хоть одно из них.

Да, в лайнапах большинства украинских фестивалей по-прежнему нет топ-исполнителей вроде мегаактуальной юной Билли Айлиш, мировых поп-звезд уровня Эда Ширана или «монстров» как The Cure или Smashing Pumpkins, заезжающих на добрую половину европейских фестивалей (к слову, о них мы писали ранее в отдельном материале). У нас же все еще топ-хедлайнерами, после объявления которых организаторы повышают цену билетов, порой становятся музыканты не первой свежести из стран ближнего зарубежья (при всем уважении).

И, тем не менее, уровень исполнителей на наших «домашних» фестивальных и концертных площадках растет, а жанровое разнообразнее становится ярче. Да и будем честны, фестивали - это ведь не только о музыке. В первую очередь это атмосфера праздника и веселья, с множеством других развлечений. Да и фестивальный формат не так, чтоб идеально подходит для «свидания» с любимым исполнителем, ведь часто музыканты здесь представляют неполную, ограниченную таймингом программу. Тем более, сольных концертов в этом году в Украине тоже немало. Так что грех жаловаться.

С другой стороны, есть еще ряд организационных вопросов, начиная от слишком позднего объявления исполнителей и заканчивая мелкими благами на самом фестивале. Например, в Европе большинство фестивалей объявляют основную часть лайнапа в декабре, так сказать, «под елочку». И радуя себя или родных билетом в качестве подарка к Рождеству, люди уже знают, на что рассчитывать. У нас же, за редким исключением, томят чуть ли не до весны, при этом порой запуская в продажу билеты early birds еще с лета. И если с теми же Rock am Ring или Sziget старт продаж без имен работает, потому что из года в год эти фестивали показывают высочайший уровень, то нашим еще нужно заслужить безусловную любовь зрителя, готового выложить полторы-две тысячи гривень за «кота в мешке».

В то же время всем без исключения украинским фестивалям еще есть до чего расти в плане организации и инфраструктуры, чтобы было «как в Европе». Я, к примеру, побывала на одном из самых крупных фестивалей Австрии и была просто поражена в хорошем смысле слова. Прошлое лето в Европе было экстремально жарким, а потому мне особенно запомнилась одна опция - бесплатный постоянный разлив питьевой воды. Попробуйте-ка у нас такое представить! Куда там, у нас лучше подзаработают на 0,5 бутылки минералки за 40 гривень. А еще безумно порадовал ориентир на экологичность и ночные рейсы от местных железных дорог. Подробнее о всех прелестях европейских фестивалей читайте в нашем большом материале.

Главные музыкальные фестивали лета 2019 в Украине

Этим летом украинцев ждут как уже давно полюбившиеся фестивали, так и несколько новинок. Также не удалось избежать потерь. Пожалуй, больше всего киевские тусовщики будут скучать за уютным Hedonism Festival на ЮБК, который в этом году решил отказаться от фестивального формата, заменив его серией концертов Hedonsim Sunset Live. (Что, возможно, даже к лучшему, ведь на преданных гедонистов ждет еще больше интересных событий).

В то же время до сих пор неизвестна судьба одного из старейших фестивалей Украины - Koktebel Jazz Festival. Организаторы еще ведут переговоры по поводу потенциального места проведения фестиваля, однако пока никакой конкретики нет. В качестве компенсации фанатам фестиваля предлагают посетить День Джаз Коктебеля на Atlas Weekend.

Ostrov Festival 2019 (Киев, 15-17 июня)

Уже седьмой по счету фестиваль Ostrov является важным событием в жизни в первую очередь любителей электронной музыки. В этом году фестиваль вернулся в Киев после прошлогодних «каникул» в Одессе и обещает посетителям три дня танцев до утра на берегу Днепра под сеты известных среди ценителей жанра ди-джеев.

Стоимость билетов на Ostrov Festival 2019 : абонементы в общую зону по состоянию на конец мая стоят 1300 гривен за три дня, однодневные билеты не предусмотрены. Также в продаже есть абонементы, дающие различные бонусы и доступ в закрытые зоны, по цене от 1749 до 2999 гривень.

Line-up Ostrov Festival 2019: Amelie Lens, Farrago, Joyhauser, Henrik Schwarz, KiNK, FJAAK, Jeremz Underground, Romal Flugel, Woo York, Nolah, Sonja Moonear, Worakis, J.Manuel и другие.

Где и когда: 15-17 июня 2019 года, территория Труханового острова. Подробнее о фестивале можно узнать по ссылке.

Leopolis Jazz Fest 2019 (Львов, 26-30 июня)

Международный фестиваль джазовой музыки Leopolis Jazz Fest уже не первый год собирает ценителей жанра со всей Украины и не только. Кажется, он идеально вписывается в архитектуру Старого Львова. Традиционно фестиваль в формате open-air собирает джазовых и соул-музыкантов со всего мира, а также дает площадку для молодых исполнителей, желающих заявить о себе. Кроме того, в рамках фестиваля проходят различные мастер-классы, дискуссионные панели, кинопоказы и многое другое.

Стоимость билетов на Leopolis Jazz Fest 2019: вход на большинство событий фестиваля свободный. Билеты продаются лишь на сидячие места в партере перед главной сценой в парке Хмельницкого по цене от 450 до 1800 гривень на день. Однако те гости, которые не смогут купить билеты на концерты, смогут наблюдать за происходящим на больших экранах, размещенных в пикник-зоне парка.

Line-up Leopolis Jazz Fest 2019: Snarky Puppy, The Kenny Barron Quintet, Jon Cleary & The Absolute Monster Gentlemen, Peter Cincotti, Lisa Stansfield и многие другие.

Где и когда: 26-30 июня 2019 года. Фестиваль проходит на трех разных локациях в центре Львова - Сцена им. Эдди Рознера в Центральном парке Б. Хмельницкого, Сцена на Площади Рынок и Сцена во дворе Дворца Потоцких. Подробнее о фестивале можно узнать по ссылке.

Atlas Weekend 2019 (Киев, 9-14 июля)

Пожалуй, Atlas Weekend – один из крупнейших фестивалей страны, с амбициями венгерского Зигета, но пока по уровню участников до него недотягивающий. В этом году Атлас существенно поднял стоимость билетов, которая еще со старта составляла около 1700 гривень на все дни, что, на самом деле, по европейским меркам не так уж и много. При этом фестиваль традиционно тянул с именами первых участников, не забывая периодически повышать цены. В этом году их объявили чуточку раньше, чем в прошлом, однако по состоянию на конец мая не все хедлайнеры еще известны.

Тем не менее, Atlas Weekend радует посетителей в первую очередь атмосферой, которая мало чем уступает европейским фестивалям. Здесь и яркое оформление, и различные зоны отдыха, и фотозоны, и игровые площадки, и множество фудкортов, и даже трехдневная музыкальная конференция, а также многое другое, благодаря чему посетителям есть, чем заняться, даже если в какой-то день фестиваля им не особо интересны выступающие музыканты.

Из хороших новостей, в этом году Атлас начал продавать абонементы на три дня (правда, эти дни могут идти только подряд). Это очень удобно для тех, кто не в силах идти на все дни фестиваля. Все же большая его часть выпадает на будние дни и в таком ритме физически тяжело фестивалить допоздна, а потом идти на работу. Да и не стоит забывать о дополнительных расходах – на фестивале вы наверняка будете покупать еду и напитки, а это минимум по 300-500 гривень в день, да и традиционно киевские таксисты повышают на время фестиваля цены на поездки от ВДНХ в два-три раза.

Стоимость билетов на Atlas Weekend 2019 : по состоянию на конец мая однодневные билеты стоили 1050 гривень, абонементы на три дня – 2100 гривень, пятидневный абонемент – 2600 гривень. За кэмпинг с минимальным набором благ цивилизации нужно доплатить 500 гривень. Также есть несколько категорий VIP-билетов от 2650 до 6500 гривень. Из приятных бонусов – уже традиционно первый день фестиваля проходит под девизом украинской музыки, а вход на него бесплатный.

Line-up Atlas Weekend 2019 : хедлайнеры – The Chainsmokers, Black Eyed Peas, Liam Gallagher, Сплин. Другие участники – UNKLE, Michael Kiwanuka, The Hardkiss, The Subways, The Vaccines, Tom Odell, Tom Walker, Netta, Noisia, ATB, Latexfauna, Little Big, Ляпис 98, Один в каное, Вагоновожатые, O. Torvald, Alyona Alyona, Jinjer, Курган & Agregat, Пошлая Молли, Монеточка и другие.

Где и когда: 9-14 июля 2019 года, территория Национального комплекса «Экспоцентр Украины» (ВДНХ), проспект Академика Глушкова 1. Подробнее о фестивале можно узнать по ссылке.

UPark Festival 2019 (Киев, 16-18 июля)

Еще один популярный киевский фестиваль UPark уже не первый год старается брать зрителя не количеством участников, а качеством, и ориентирован он в первую очередь на музыку. Да, по опыту прошлого года, здесь есть фудкорты и зона отдыха, но атмосферы фестиваля как-то не хватало (хотя вряд ли за ней туда кто-то шел, учитывая музыкальную программу). С другой стороны, в этом году фестиваль переехал со стадиона «Динамо» на обширную территорию Sky Family Park, а потому, возможно, стоит ожидать чего-то более масштабного.

С другой стороны, блага цивилизации в виде бассейна с шезлонгами и дополнительные развлечения на новой локации будут доступны только обладателям VIP-билетов, тогда как «простых смертных», вероятно, будет ждать более скромный набор услуг.

Из минусов фестиваля – обычно он проводится в будние дни. И это не очень удобно, ведь выступления музыкантов начинаются до того, как у многих заканчивается рабочий день. А потому либо отпрашиваться с работы, либо опаздывать на первых исполнителей (что та еще роскошь, учитывая стоимость однодневного билета).

Стоимость билетов на UPark Festival 2019: По состоянию на конец мая однодневные билеты стоили 1499 гривень, а трехдневный абонемент – 3499 гривень. Билеты категории VIP стоят 2299 и 6099 гривень соответственно.

Line-up UPark Festival 2019: хедлайнеры – Thirty Seconds to Mars, Bring me the Horizon. Другие участники – Rag’n’Bone Man, Pale Waves, Nothing but Thieves, MØ, SWMRS, AJR, Missio, Ivan Dorn. К сожалению, фестивалю пришлось экстренно делать замену в лайнапе – после смерти солиста The Prodigy Кита Флинта легендарную британскую группу заменили южноафриканские рэп-рейверы Die Antwoord.

Где и когда: 16-18 июля 2019 года, территория Sky Family Park по адресу проспект Генерала Ватутина 2. Подробнее о фестивале можно узнать по ссылке.

Faine Misto 2019 (Тернополь, 25-28 июля)

Тернопольский фестиваль Файне мисто – отличный пример того, как небольшой локальный фестиваль, на котором в первый год существования выступали лишь типичные украинские рок-группы, за шесть лет эволюционировал в крупное музыкальное событие с целой инфраструктурой, множеством сцен и музыкантами мирового уровня. В 2019 году гостям фестиваля организаторы обещают аж семь сцен, на которых будут выступать музыканты в самых разнообразных жанрах - рок, альтернатива, фолк, поп, денс и другие.

Фестиваль проходит под лозунгом «Файне Місто – територія вільних людей», а организаторы заявляют амбициозную цель построить своеобразное город-сообщество с самоуправлением и целыми микрорайонами с различными интересными локациями и архитектурными объектами. Помимо музыкальной программы гостям фестиваля обещают еще много интересного – кинопоказы, литературные чтения, дискуссионные клубы и так далее.

Стоимость билетов на Faine Misto 2019 : однодневные билеты на фестиваль по состоянию на конец мая стоили 810 гривень, двухдневные билеты – по 1040 гривень, абонемент на все дни – 1240 гривень. Также доступны билеты категории премиум по 2600 гривень. Кэмпинг обойдется дополнительно в 350 гривень, а паркинг – еще в 200 гривень.

Line-up Faine Misto 2019 : Arch Enemy, Powerwolf, Kadebostany, Eluveitie, Eskimo Callboy, The Hardkiss, Avatar, Rage, Emil Bulls, O.Torvald, IC3PEAK, Latexfauna, Qarpa, Yuko, Motanka, Курган & Agregat, Epolets, Хамерман знищує віруси, Карна и многие другие.

Где и когда: 25-28 июля 2019 года, Тернопольский аэродром. Подробнее о фестивале можно узнать по ссылке.

BezViz Festival 2019 (Днепр, 2-4 августа)

В этом году в Днепре запускается новый крупный фестиваль «БеzViz». Если говорить о музыкальной составляющей, то пока в лайнапе заявлены в первую очередь популярные и актуальные украинские исполнители. Из иностранных звезд в списке значатся Lordi и Crazy Town, а закрепит ностальгию по девяностым-двухтысячным украинский певец Виктор Павлик.

Организаторы заявляют фестиваль как территорию свободы и побега от ежедневной рутины, где помимо музыки запланировано множество других активностей – футбол, волейбол, аттракционы, каяки, байдарки и даже водное такси. Также гостям готовят фудкорты с кухнями и напитками разных стран мира, фотозоны, детскую зону, игровую зону, мастер-классы, лаунж зону, бар на воде, кальяны и многое другое.

Примечательно, что к организации мероприятия причастны международный фонд «Культурная столица» и упомянутый ранее фестиваль «Файне мисто», а потом можно надеяться, что, по крайнее мере, атмосфера и уровень организации на «Безвизе» будут хорошие.

Стоимость билетов на BezViz Festival 2019: абонемент на три дня фестиваля на конец мая стоил 690 гривень, абонемент категории VIP – 1000 гривень, однодневные билеты не анонсировались. Трехдневный абонемент в палаточный городок обойдется 200 гривень.

Line-up BezViz Festival 2019: Lordi, Crazy Town, 5’NIZZA, Pianoбой, Yuko, Бумбокс, Bahroma, Epolets, Latexfauna, Vivenne Mort, Курган & Agregat, Хамерман знищує віруси, Виктор Павлик и другие.

Где и когда: 2-4 августа 2019 года, Монастырский остров в Днепре. Подробнее о фестивале можно узнать по ссылке.

Zaxid Fest 2019 (Родатычи, 16-18 августа)

Фестиваль Zaxid Fest, ежегодно проходящий посреди живописной природы недалеко от села Родатычи под Львовом, является одним из немногих украинских фестивалей, сохранивших дух классического рок-фестиваля. И музыка здесь соответствующая, и атмосфера на берегу озера с палаточным городком посреди леса, и веселые посетители в безумных костюмах.

При всем этом фестиваль старается идти в ногу со временем, не ограничиваясь рамкам рок-музыки и позволяя отступления в сторону инди, фолка и других смежных жанров. На Захид Фэста отмечают хорошую организацию, с учетом потребностей разных категорий посетителей. Также предусмотрены возможности трансфера для гостей, приехавших только на один день или желающих остановиться в более комфортных условиях во Львове.

Стоимость билетов на Zaxid Fest 2019 : по состоянию на конец мая трехдневный абонемент на фестиваль стоил 1100 гривень, абонементы в палаточный городок – от 500 до 650 гривень. Также ближе к дате фестиваля в продаже должны появиться однодневные билеты.

Line-up Zaxid Fest 2019 : Apocalypticа, You Me At Six, Cradle of Filth, Lacuna Coil, Crossfaith, After the Burial, Caspian, Eyes Set To Kill и многие другие.

Где и когда: 16-18 августа 2019 года, село Родатычи (Львовская область). Подробнее о фестивале можно узнать по ссылке.

Brave! Factory Festival 2019 (Киев, 24-25 августа)

Один из самых модных фестивалей страны, собирающий фанатов электронной музыки, визуального искусства, тусовщиков и прочую «прогрессивную» молодежь, в этом году вновь пройдет на День Независимости Украины. В течение двух дней гостям готовят праздник в режиме non-stop под звуки самой актуальной электронной и не только музыки. Также Brave традиционно радует посетителей оригинально оформленными локациями со всевозможными инсталляциями и визуальными эффектами. А угощают – модными блюдами и напитками.

Стоимость билетов на Brave! Factory Festival 2019: на данный момент в продаже доступен абонемент на все время фестиваля по цене 45 евро, позже в продажу обещают запустить билеты на день.

Line-up Brave! Factory Festival 2019: Alina Pash, Anthony Rother, Ata Kak, Carlos Souffront, Deerhoof, Dubfire, Jane Fitz & Carl H, Jeroen Search, Marcel Dettmann, Model 500, Nastia, Neil Landstrumm, Oskar Offermann & Edward, Shabazz Palaces, Solar и другие.

Где и когда: 24-25 августа 2019 года, место проведение станет известно позже. Подробнее о фестивале можно узнать по ссылке.

Также этим летом в Украине пройдут такие музыкальные фестивали, как: Rock In Kyiv (23 июня, Киев, ЮБК - Guano Apes, O.Torvald, Animal ДжаZ), Джаз на Днепре (18-21 июля, Днепр, Монастырский остров – The Hot Sardines, Richard Bona, The Messenger Legacy, Cyrus Chestnut и другие), Electric Meadow 2019 (20 июля, Львовская область – Nadja, Five The Hierophant, Pressor, Zoanthropy, Ritual Service и другие), СхідРок (10-11 августа, Тростянец, Сумская область – Louna, Тараканы!, O.Torvald, The Headlines, FLiT, F.Way и другие).

Главные концерты лета 2019 в Украине

Лето 2019 года станет богатым на концерты всех возможных музыкальных жанров – как украинских, так и зарубежных исполнителей. Кто-то будет ограничиваться концертами в столице и поездками на фестивали, а кто-то устроит целые туры. И традиционно часть мероприятий наконец перенесется из душных клубов на открытые летние площадки.

Stadium show Monatik «Love it ритм» (Киев, НСК «Олимпийский», 1 июня)

Концертное лето 2019 в столице откроется грандиозным сольным концертом известного украинского поп-исполнителя Монатика на НСК «Олимпийский». В этот день автор многих украинских танцевальных хитов презентует на главном стадионе страны свой третий студийный альбом и традиционно представит яркое шоу. Стоимость билетов от 499 гривень. Подробнее можно узнать по ссылке.

Godsmack (Киев, Stereo Plaza, 5 июня)

Этим летом в Украине впервые выступит легендарная американская металл-группа Godsmack, имеющая за своими плечами почти 25 лет музыкальной истории. В Киев американские рокеры везут совершенно новый материал – их последний альбом When Legends Rise вышел в апреле 2018 года, однако и легендарные хиты стороной не обойдут. Мощная стена из гитар и ударных придется по вкусу всем любителям настоящей рок-музыки. Стоимость билетов от 1460 гривень. Подробнее можно узнать по ссылке.

Jonny Lang (Киев, Bel etage, 8 июня)

Выдающийся американский блюз-, госпел- и рок-певец, композитор и гитарист Джонни Лэнг впервые выступит в Украине в рамках мирового тура в поддержку альбома Signs. В активе музыканта восемь студийных альбомов, стабильно попадавших в топ-50 чарта Billboard, и премия Грэмми в номинации Best Rock or Rap Gospel Album. Стоимость билетов от 999 гривень. Подробнее можно узнать по ссылке.

Interpol (Киев, Зеленый театр, 12 июня)

Украинские меломаны наконец дождались выступления американцев Interpol, которые привезут в Киев свой последний альбом Marauder. Именно с этой группой связывают возвращение интереса к жанру пост-панк. Их дебютная пластинка Turn On The Bright Lights в 2002 году наделала много шума, запоминающиеся гитарные риффы, интимная лирика и отстраненная атмосфера повлияли на десятки других успешных музыкантов, среди которых The Killers, The XX и Editors. Стоимость билетов от 1290 гривень. Подробнее можно узнать по ссылке.

Cigarettes After Sex (Киев, Atlas, 14 июня)

В последние пару лет без американской эмбиент-поп-группы Cigarettes After Sex не обходился ни один из крупных музыкальных фестивалей Европы. В прошлом году группа, запоминающаяся своими неспешными мелодиями и минималистическими визуальными эффектами, уже успела покорить столичную публику с презентацией своего дебютного одноименного альбома. И, учитывая ажиотаж по поводу предстоящего концерта, украинский слушатель остался доволен. Стоимость билетов от 990 гривень. Подробнее можно узнать по ссылке.

Alyona Alyona (Киев, Зеленый театр, 14 июня)

Украинская музыкальная сенсация, рэп-исполнительница Alyona Alyona, которую зарубежные музыкальные критики уже успели внести в топ самых многообещающих европейских новичков, даст свой первый сольный концерт и параллельно презентует дебютный альбом «Пушка». Яркая и харизматичная исполнительница, а в прошлом воспитательница сельского детского сада, покоряет публику своей непосредственностью и яркими, цепляющими текстами. Стоимость билетов от 449 гривень. Подробнее можно узнать по ссылке.

The Chemical Brothers (Киев, МВЦ, 15 июня)

Британские электронщики The Chemical Brothers нередкие гости в Украине, однако на этот раз они выступят не на фестивале, а дадут сольный концерт в поддержку нового альбома No Geography. Живые выступления The Chemical Brothers – это всегда нечто особенное, непохожее на концерты остальных электронных групп, ведь это полное погружение в аудиовизуальное представление, которое не отпускает ни на секунду. Стоимость билетов от 899 гривень. Подробнее можно узнать по ссылке.

KISS (Киев, НСК «Олимпийский», 16 июня)

Живые рок-легенды американцы KISS заедут в Украину в рамках своего прощального турне, которое должно поставить точку в их более чем 40 летней истории. Настоящие иконы хард-рока, глэм-рока и хеви-метала всегда выделялись на фоне остальных ярким сценическим макияжем и громкими пиротехническими шоу, за что KISS заслуженно удостоились титула самой зрелищной рок-группы. Стоимость билетов от 999 гривень. Подробнее можно узнать по ссылке.

Tokio Hotel (Киев, Atlas, 17 июня)

В середине нулевых немецкие школьники во главе с братьями-близнецами Билли и Томом Каулицами были чуть ли не главной эмо-группой в мире. Сотни наград, миллионы проданных записей и армия юных поклонниц – этому подтверждение. Со временем интерес к эмо-культуре спал и о группе подзабыли, однако на деле они никуда не пропадали, а продолжали писать музыку, не боясь экспериментировать. Сейчас Tokio Hotel играют музыку в стиле поп-рок, но не забывают радовать публику яркими костюмами и зрелищными визуальными эффектами. Стоимость билетов от 1399 гривень. Подробнее можно узнать по ссылке.

Аквариум (Киев, Caribbean Club, 20-21 июня)

Сразу два концерта в Киеве даст «отец» русского рока Борис Гребенщиков со своей группой Аквариум. В 70-80 годах прошлого века группа играла музыку, совершенно диковинную для советской публики, и в определенный период даже была запрещена в СССР. В наши дни Аквариум во главе с БГ продолжает экспериментировать и дарить публике по-настоящему теплые, «настоящие» концерты. Стоимость билетов от 790 гривень. Подробнее можно узнать по ссылке.

Miles Kane (Киев, Зеленый театр, 21 июня)

Настоящий британец Майлз Кейн, известный украинским фанатам инди-рока как участник дуэта The Last Shadow Puppets вместе с Алексом Тернером из Arctic Monkeys, привезет в Киев свой третий сольный альбом Coup De Grace. Вышедшую в 2018 году пластинку критики окрестили одним из лучших британских рок-альбомов года. Здесь Кейну удалось сочетать лирические мелодии, танцевальные ритмы и резкий гранж-рок, которые на живых выступлениях дополняются невероятной харизмой музыканта. Стоимость билетов от 990 гривень. Подробнее можно узнать по ссылке.

Gus Gus (Одесса, клуб Ibiza, 27 июня / Киев, Кураж Базар на ВДНХ, 28 июня)

Кураж базар подготовил своим поклонником особый подарок – специально на Circus Night Market в Киев пригласили исландских электронщиков Gus Gus. Своими сказочными электронными мелодиями скандинавские музыканты способны моментально разорвать танцпол, в чем украинская публика уже не раз убеждалась лично. Ну и не стоит забывать, что Кураж Базар сам по себе – это всегда невероятная атмосфера праздника. Стоимость входного билета на Кураж Базар с Gus Gus 28 июня от 200 гривень. Подробнее можно узнать по ссылке. За день до этого музыканты также дадут сольный концерт в одесском клубе Ibiza на берегу морского пляжа Аркадия. Стоимость билетов от 350 гривень. Подробнее можно узнать по ссылке.

Dakh Daughters / Hedonism Sunset Live (Киев, ЮБК, 26 июля)

Этим летом на ЮБК в рамках Hedonism Sunset Live пройдет немало интересных концертов, среди которых шоу украинского фрик-кабаре Dakh Daughters Band, которые вернулись в Украину после большого тура по Америке и Канаде. Подопечные руководителя театра «ДАХ» Влада Троицкого представят столичной публике яркую программу с элементами театрального шоу и одновременно глубокими текстами. Стоимость билетов от 400 гривень. Подробнее можно узнать по ссылке.

Yungblud (Киев, Зеленый театр, 28 июля)

Юное британское дарование Доминик Харрисон, выступающий под псевдонимом Yungblud, за последние пару лет уже успел наделать шуму по всей Европе, и вот теперь на волне популярности он едет с концертом в Киев. Дебютный альбом музыканта 21st Century Liability вышел буквально в прошлом году и представляет из себя безумное сочетание поп-панка и рэп-рока, а сам парень запоминается яркими образами с налетом безумства. Стоимость билетов от 990 гривень. Подробнее можно узнать по ссылке.

The 1975 (Киев, Арт-завод Платформа, 1 августа)

Еще один действительно актуальный привоз ждет украинских меломанов в первый день августа – в Киев едут инди-рокеры The 1975, признанные лучшей британской группой по версии Brit Awards 2019. В Украину музыканты везут сразу два новых альбома, в которых на смену любовной лирике пришли более осмысленные тексты. Отдельного внимания заслуживает харизматичный вокалист The 1975 Мэттью Хили. Стоимость билетов от 1190 гривень. Подробнее можно узнать по ссылке.

A$AP TyY (Киев, Mezzanine, 4 августа)

Поклонников хип-хопа этим летом порадует привоз американского рэпера A$AP TyY – члена легендарного хип-хоп коллектива A$AP Mob. Слушателей ждут тяжелые биты и текста на остросоциальные темы. Сам A$AP TyY является активным представителем нового поколения, который участвует в создании художественных выставок, популяризирует велокультуру и занимается дизайном. Стоимость билетов от 250 гривень. Подробнее можно узнать по ссылке.

She Wants Revenge (Киев, Bel etage, 17 августа)

В середине нулевых оригинальный американский дуэт She Wants Revenge покорил мирового слушателя своим самобытным миксом пост-панка и darkwave. Выпустив в общей сложности три успешных альбома, группа взяла продолжительный перерыв, однако вернулась к совместной работе благодаря… сериалу «Американская история ужасов», где прозвучал один из их главных хитов Tear You Apart. Последовавший на этой волне успех старых работ She Wants Revenge на стриминговых сервисах побудил музыкантов воссоединиться для работы над новым материалом и отправиться в тур. Стоимость билетов от 860 гривень. Подробнее можно узнать по ссылке.

Foals (Киев, Арт-завод Платформа, 27 августа)

Неудержимые британские рокеры Foals, известные невероятно энергичными живыми выступлениями, возвращаются в Украину. После головокружительного успеха своего альбома What Went Down 2015 года выпуска и продолжительного тура в его поддержку группа взяла большой перерыв, а также осталась без басиста. Однако в 2019 году музыканты с новыми силами впряглись в работу, подготовив к выпуску сразу два альбома, которые и будут представлены столичной публике. Стоимость билетов от 1190 гривень. Подробнее можно узнать по ссылке.

Не музыкой единой – тематические летние фестивали в Украине

Традиционно летом в Киеве и не только проводятся различные фестивали под открытым небом, собирающие единомышленников в той или иной отрасли, будь то дизайн, йога, зарубежные культуры, еда и многое другое. Кроме того, именно в теплый период года популярные среди горожан локации чуть ли не каждые выходные устраивают вечеринки с музыкой, едой, напитками и другими развлечениями. В Киеве это, в первую очередь, Кураж Базар на ВДНХ, Всі.Свої на Десятинной и ЮБК на Трухановом острове.

Kyiv Comic Con 2019 (Киев, 1-2 июня)

Традиционно киевский комикон, идея которого пришла к нам из Америки, где культура косплея находится на уровне культа, собирает фанатов комиксов, фэнтези, аниме, манга, видеоигр и популярных фильмов о супергероях и мистических существах. Посетители надевают костюмы своих любимых героев и даже соревнуются, кто из них смог удачнее всего воссоздать образ.

Однако и тем, кто не настроен заморачиваться по поводу костюма, тоже будет интересно. Ведь традиционно на фестивале проводятся встречи с представителями индустрии – в этом году главной звездой здесь станет актер Ричард Брейк, сыгравший Короля Ночи в «Игре престолов». Также в рамках мероприятия проводятся различные литературные чтению, дискуссионные панели и специальные показы, обустраиваются различные игровые зоны и продается тематическая продукция.

Где и когда: 1-2 июня 2019 года, Украинский дом (улица Крещатик 2). Стоимость билета на один день 390 гривень, двухдневный абонемент – 590 гривень, вход на отдельные встречи за дополнительную плату. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

Принт Фест 4/100 (Киев, 8-9 июня)

Вот уже в четвертый раз киевский Принт Фест соберет ценителей современной печатной графики. Свои работы здесь представляют мастера станковой печати, уличные художники, иллюстраторы, дизайнеры и многие другие умельцы из Украины и других стран, создающие уют в домах или дополняющие стиль в одежде.

Здесь вы сможете себе приобрести картины и принты для декора, открытки на подарок, одежду и аксессуары и многую другую оригинальную печатную продукцию ручной работы.

Помимо маркета в рамках Принт Феста пройдет образовательная, выставочная и развлекательная программа, а также будет работать зона с фудкортами.

Где и когда: 8-9 июня, арт-пространство MetaCulture по улице Нижнеюрковская 31. Вход свободный. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

Праздник улицы Костельной – День Франкофонии 2019 (Киев, 9 июня)

Не первый год столичная улица Костельная перекрывается на один день, чтобы вовсю проникнуться французским духом. В этот день гостей угощают французскими блюдами, предлагают дегустировать знаменитые французские вина и сыры, а также организовывают масштабную культурную программу.

На этот раз гостям обещают колоритную ярмарку hand-made, театральные перформансы, концерты украинских и иностранных исполнителей на двух сценах, фотозону, мастер-классы, дегустации, детскую зона с развлечениями и воркшопами, фотовыставку, фудкорт с деликатесами со всего мира, образовательную зону франкоязычных стран и многое другое.

Где и когда: 9 июня 2019 года, улица Костельная. Вход свободный. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

Белые Ночи. Versailles (Киев, 14-15 июня)

Уже традиционно в летний сезон на территории Арт-завода Платформа проводятся вечеринки Белые ночи, каждая из который посвящена определенной тематике. На этот раз – это Версаль, а, значит, на двоє суток все здесь захлестнет атмосфера королевской Франции.

Восьмой фестиваль Белые ночи, как и его предшественники, будет состоять из невероятных тематических декораций с тысячами огней, визуального искусства, зон отдыха, фудкортов и, конечно же, танцполов с метафаном. Уже известно, что на этот раз ритм будут задавать Elderbrook, Reinier Zonneveld, Tube & Berger и другие. Ну а от гостей требуется одно – выдержать дресс-код и веселиться на полную.

Отметим, это не единственная вечеринка Белые ночи в этом году – еще одна запланирована на 16-17 августа 2019 года, а ей темой заявлен Космос.

Где и когда: 14-15 июня 2019 года, Арт-завод Платформа по улице Беломорская 1а. Стоимость билетов – от 550 гривень на один день. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

Фестиваль «Шипот 2019» (село Пилипец, 1-7 июля)

Начиная с далекого 1993 года, на живописных полянах Украинских Карпат у водопада Шипот в Праздник Ивана Купала собираются тысячи неформалов, чтобы окунуться в атмосферы полной свободы и любви. Неофициально это мероприятие, которое изначально задумывалось как небольшой хиппи-фестиваль, называют Фестиваль «Щипот» и на его территории мирно уживаются представители всех возможных молодежных движений и субкультур.

По духу фестиваль чем-то напоминает Woodstock или Burning Man, только все здесь организовывается исключительно самими участниками – и музыкальная программа, и досуг, и условия проживания. Как правило, люди начинают съезжаться сюда с 1 июля, однако больше всего здесь народу именно в ночь на Ивана Купала с 6 на 7 июля. Людей здесь в этот день настолько много, что порой палатку негде поставить.

Сразу предупредим, что мероприятие это подойдет для вас только в том случае, если вы свободны от предрассудков, настроены ко всем дружелюбно и готовы прожить в палатке без благ цивилизации на лоне природы. Изначально даже местные жители были категорически против фестиваля, однако со временем поняли, что на отдыхающих можно очень хорошо заработать, продавая им домашние вина, настойки и еду.

Где и когда: 1-7 июля 2019 года, поляна за водопадом Шипот в селе Пилипец Закарпатской области. Информацию о мероприятии ищите в социальных сетях.

Фестиваль йоги и ведической культуры Vedalife (Винницкая область, 18-21 июля)

Фестиваль Vedalife традиционно собирает поклонников восточных духовных практик и йоги, а также сторонников здорового образы жизни и вегетарианства. В этом году фестиваль пройдет уже в девятый раз, и на этот раз переедет в Винницу - на территорию VedaLand в историческом замке на живописном холме у озера.

Гостей фестиваля ждут групповые занятия йогой, лекции от зарубежных духовных учителей, мастер-классы, семинары, ярмарки hand-made, вегетарианская еда, чайные церемонии, а также концерты, танцы и многое другое. Коме того, все желающие смогут приобщиться к реконструкции замка – деньгами, работой или любым другим способом.

Где и когда: 18-21 июля 2019 года, Винницкая область. Подробную информацию о фестивале можно узнать по ссылке.

Сорочинская ярмарка (Великие Сорочинцы, 20-25 августа)

Сорочинская ярмарка точно не нуждается в особом представлении, ведь это одна из самых известных «народных» ярмарок страны. Возникла она еще в середине 19 века, когда Украину буквально накрыло ярмарочное движение. Тогда Сорочинская ярмарка ничем особо не выделялась на фоне тысяч других украинских ярмарок, однако стало по-настоящему культовой после выхода одноименной повести Николая Гоголя из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки».

Возрожденная в 60-х годах 20 века, в наши дни Сорочинская ярмарка собирает мастеров народных ремесел со всей страны, а съезжаются сюда за уникальными товарами, традиционной едой и настоящим народным весельем тысячи гостей из Украины и не только.

Где и когда: 20-25 августа 2019 года, село Великие Сорочинцы в Миргородском районе Полтавской области. Вход свободный. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

Разумеется, это далеко не полный список событий этого лета в Киеве и, тем более, по всей Украине. Одно ясно – сидеть летом дома просто преступление! А потому смело берите родных и друзей и отправляйтесь на поиски фестиваля, концерта или ярмарки на ваш вкус.

Яркого и насыщенного эмоциями вам лета!

Марина Григоренко