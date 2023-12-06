Новогоднее дерево украшают игрушки в форме голубых и желтых сердец, на верхушке Герб Украины - символ нашей государственности, национального достоинства и силы.

Сегодня, 6 декабря, в день Святого Николая, на Софийской площади Киева зажгли огни на главной елке страны.

"Наша елка, как и в прошлом году, - искусственная, высотой 12 метров. Ее установили и украсили за средства меценатов. Тема локации - "Храбрые сердца", посвященная нашим защитникам и защитницам. Новогоднее дерево украшают игрушки в форме голубых и желтых сердец. На верхушке Герб Украины - символ нашей государственности, национального достоинства и силы", - сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

Также он проинформировал, что рядом с елкой есть фотозона в виде сердца, которая тоже посвящена нашим защитникам. И маленькие елочки, украшенные желтыми и синими сердцами.

По его словам, за донат каждый посетитель может забрать с собой одно украшение на память.

"Задонатить можно через qr-коды, которые предоставляют благотворительные и волонтерские организации, которые присоединились к инициативе", - добавил Кличко.

Елка 2023 в Киеве - последние новости

В Киеве по состоянию на 5 декабря заработали восемь площадок по продаже хвойных деревьев новогодних украшений, их количество ежедневно будет увеличиваться.

Официальные елочные ярмарки будут работать с 4 по 31 декабря, всего планируется открыть 150 локаций. Ознакомиться с перечнем 150 точек продажи елок на территории всех районов столицы можно на официальной странице Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА в Facebook.

5 декабря во Львове возле Оперного театра засветили главную елку города. Нынешняя елка высотой 14 метров. Ее городу подарили жители Белогорщи Иосиф и Галина Панас, принявшие участие в открытии. Они выращивали дерево на своем заднем дворе более 20 лет.

Супруги отметили, что очень любят эту елку, но для их двора она уже стала большой, поэтому решили подарить ее горожанам. На память им подарили памятную монету с изображением основателя города короля Даниила Галицкого.

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