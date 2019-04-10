Ароматная красота: в Запорожском ботаническом саду зацвели магнолии (фоторепортаж)
В Запорожском городском детском ботаническом саду в начале апреля традиционно зацвели магнолии.
Особенностью цветения магнолий является то, что их цветы распускаются раньше листьев и имеют очень приятный аромат.
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Кстати, Запорожский ботанический сад уникален тем, что ориентирован он в первую очередь на внешкольное обучение детей - почти в 20 кружках занимается около 600 школьников. Это единственное учреждение такого типа в Украине.
Площадь сада составляет 14,6 га, он имеет 20 теплиц площадью 2000 кв. м. Коллекция сада насчитывает около 4 тысяч видов и сортов растений. Здесь собраны уникальные хвойные, тропические и субтропические растения, более 130 сортов роз.
В его состав входят учебный корпус, дендропарк, оранжереи «Кактусарий» и «Зимний сад», комплекс теплиц «Лимонар», «Папоротники», «Хризантемы», «Розарий», «Каллы», цветники, альпинарии.
Время работы ботсада - с 8:00 до 16:00 без перерыва и выходных.
Кстати, примерно в 13 километрах от Запорожского ботсада расположена главная туристическая локация города - уникальный остров "Хортица", куда самое время ехать в мае-июне. Полезные советы относительно посещения Запорожья читайте в нашем большом материале.