Глубина бассейна составляет 3 метра, а одна только вода в нем весит около 375 тонн.

В конце мая 2021 года в Лондоне (Великобритания) на территории элитного жилого комплекса Embassy Gardens (Посольские сады) открыли подвесной бассейн с прозрачным полом. Это первая подобная конструкция в мире.

Фотографии новой достопримечательности Лондона опубликовал фотосервис Reuters.

Как ранее сообщало CNN, конструкция из акрила длиной 25 метров, получившая название Embassy Gardens Sky Pool, протянута на уровне 10 этажа просто между двумя домами ЖК на юго-западе Лондона. Это самый большой в мире отдельно стоящий акриловый бассейн. Он был изготовлен в Колорадо (США) и проехал 5000 миль до своего нового дома. Глубина бассейна составляет 3 метра, а одна только вода в нем весит около 375 тонн.

Бассейн станет частью нового проекта EcoWorld Ballymore Embassy Gardens, который также будет включать бары, рестораны и магазины.

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Видеть небесный бассейн со стороны могут все желающие, а вот поплавать в прозрачном бассейне будут иметь удовольствие только жители домов и их гости.

Выглядят посетители со стороны весьма забавно, а вот для них зрелище открывается шикарное. Поскольку ЖК расположен недалеко от южного берега Темзы, купальщики смогут полюбоваться видом на панораму Лондона, включая Лондонский глаз и Вестминстер.

Стоит отметить, что проживание в Embassy Gardens, где на данный момент насчитывается около 2000 апартаментов, является удовольствием не из дешевых. Так, цены на квартиры здесь стартуют от 1,4 миллиона долларов. Улица Девети Вязов, на которой расположен ЖК - это бывший промышленный участок, перестроенный в ультра-шикарный жилой район, в котором в настоящее время разрабатывается 40 новых проектов, а также две новые станции метро.

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Автор: Марина Григоренко