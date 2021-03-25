На этой неделе в США в полном разгаре период студенческих весенних каникул Spring break, во время которых молодежь традиционно собирается на масштабные гуляния.
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Хотя в этом году из-за пандемии коронавируса наиболее популярные локации, а именно пляжи штата Флорида на Атлантическом побережье, ввели существенные ограничения - никаких концертов, конкурсов и вечеринок, это не остановило молодых людей, желающих оторваться.
Как видим, несмотря на то, что практически на каждом шагу висят напоминания о необходимости соблюдения карантинных ограничений, большинство молодых людей отдыхают без масок и не соблюдают социальную дистанцию.
Не помогают даже усиленные наряды полиции, патрулирующие пляжи. Более того, например, на Майами-Бич ввели комендантский час с 20:00 на период весенних каникул. Но, как видим, молодежи на это наплевать.
Что такое Spring break в США
- Период Spring break, что дословно переводятся как "весенний перерыв" или "весенний прорыв", уже давно стал настоящим культурным, точнее бескультурным, явлением в США и за их пределами.
- Начиная с 1930-х годов, студенты и старшеклассники съезжаются на массовые гуляния в период весенних каникул. В течение недели-двух уставшая от учебы молодежь всячески наслаждается жизнью - шумные вечеринки с выпивкой, безумные выходки и, разумеется, романтические знакомства.
- Особой популярностью пользуется Атлантическое побережье в штате Флорида, где в конце марта - начале апреля достаточно комфортная температура для пляжного отдыха.
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