Традиция гуляний во время весенних каникул была начата около века назад, и даже коронавирус ее не сломал.

На этой неделе в США в полном разгаре период студенческих весенних каникул Spring break, во время которых молодежь традиционно собирается на масштабные гуляния.

Читайте такжеЧто сказал сурок Фил?: как праздновали самый канонический День сурка мира в Пенсильвании (фоторепортаж, видео)

Хотя в этом году из-за пандемии коронавируса наиболее популярные локации, а именно пляжи штата Флорида на Атлантическом побережье, ввели существенные ограничения - никаких концертов, конкурсов и вечеринок, это не остановило молодых людей, желающих оторваться.

Как видим, несмотря на то, что практически на каждом шагу висят напоминания о необходимости соблюдения карантинных ограничений, большинство молодых людей отдыхают без масок и не соблюдают социальную дистанцию.

Не помогают даже усиленные наряды полиции, патрулирующие пляжи. Более того, например, на Майами-Бич ввели комендантский час с 20:00 на период весенних каникул. Но, как видим, молодежи на это наплевать.

Что такое Spring break в США

Период Spring break, что дословно переводятся как "весенний перерыв" или "весенний прорыв", уже давно стал настоящим культурным, точнее бескультурным, явлением в США и за их пределами.

Начиная с 1930-х годов, студенты и старшеклассники съезжаются на массовые гуляния в период весенних каникул. В течение недели-двух уставшая от учебы молодежь всячески наслаждается жизнью - шумные вечеринки с выпивкой, безумные выходки и, разумеется, романтические знакомства.

Особой популярностью пользуется Атлантическое побережье в штате Флорида, где в конце марта - начале апреля достаточно комфортная температура для пляжного отдыха.

Другие интересные фоторепортажи со всего мира

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Марина Григоренко